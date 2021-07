Tot i que la taxa de mortalitat d’aquesta onada és molt més baixa que la que es va produir anteriorment, sí que s’ha notat un increment destacat de defuncions les darreres dues setmanes. De fet, segons informa el portal de dades de Salut Pública, del total de trenta morts que hi ha hagut el darrer mes a la Regió Sanitària de Girona, 26 d’aquestes han tingut lloc les últimes dues setmanes.

Totes les persones que han mort tenien en comú el fet que eren d’edat avançada. Concretament, tretze d’elles tenia 90 anys o més i onze, entre 80 i 89 anys. Per tant, pràcticament dues terceres parts tenien més de 80 anys. Seguidament, n’hi ha hagut vuit que tenien entre 70 i 79 anys; sis que en tenien entre 60 i 69 i, finalment, tres que tenien entre 50 i 59 anys. Del total, el 51% eren homes, i el 49%, dones.

Malgrat tot, tal com avançava el diari a principis d’aquesta setmana, gràcies al progrés de vacunació, els contagis ja no repercuteixen de la mateixa manera en l’augment de morts, a diferència d’abans.

Si s’analitzen les dades de Salut (AQuAS), a partir del 24 de juny, data en què es comença a notar un augment destacat de positius, i es compten els casos i les morts fins al 24 de juliol, hi ha una mortalitat gairebé trenta vegades inferior que la de la tercera onada del gener i el febrer, la més letal d’aquest any i quan tot just la campanya de vacunació es trobava en els inicis.

Ingressos estables

Respecte a les dades d’ahir, a part de la suma de cinc noves defuncions després que el dia anterior no se’n registrés cap, destaca que el nombre de crítics es van mantenir en 66 i hi havia un hospitalitzat menys. Tot i això, la pressió assistencial és molt elevada, ja que no hi havia xifres similars des de la primera onada.

La previsió és que s’assoleixi el pic la setmana que ve i després les hospitalitzacions vagin a la baixa. Les dades de nous casos són optimistes. Experts asseguren que la positivització es troba estancada, entorn del 10% entre la població catalana de 70 a 80 anys, sense tendència a pujar. Entre les persones de més 80 anys hi ha caigudes clares en positivització. És per això que, de retruc, el nombre d’hospitalitzats anirà baixant a mesura que hi hagi menys casos.