Promoure l’habitatge públic, aprofitar els fons europeus NEXT Generation, fer front a la crisi climàtica i facilitar l’empadronament a les persones més desafavorides de la ciutat són algunes de les propostes d’ERC-Junts per Banyoles, que ahir van recollir a un butlletí. El grup municipal va publicar aquest document informatiu amb l’objectiu de «desenvolupar a fons les polítiques que proposem i que arribi als banyolins la feina que fem des de l’oposició», tal com va explicar Jaume Butinyà, cap de l’oposició, coincidint amb l’equador de l’actual mandat municipal.

Un dels temes troncals del butlletí han estat les irregularitats que s’han detectat en algunes obres municipals. Des d’Esquerra asseguren «que han detectat divergències importants entre la certificació i allò que realment s’ha executat». Dues de les obres estudiades i detallades al butlletí són les del carrer de les Rotes i les del barri del Barral. El cap de l’oposició assenyala que «hi ha una auditoria investigant-t’ho» i que s’han trobat més casos.