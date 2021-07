El Consell Comarcal de la Cerdanya va activar el procés per rellevar la cúpula presidencial en base a l’acord que a l’inici de la legislatura van establir Junts i ERC. Així, la fins ara presidenta, Roser Bombardó (ERC), va presentar la renúncia al càrrec per tal que en els pròxims dies un altre conseller del ple del Consell, ara de Junts, assumeixi la presidència.

La regidora de Montellà i Martinet i fins ara presidenta del Consell Comarcal Roser Bombardó va deixar de liderar l’òrgan comarcal en el transcurs d’un ple que es va celebrar aquest dijous de forma telemàtica. En el ple també hi va presentar la renúncia la consellera de Llívia Sílvia Orriols i el d’Alp Jordi Solergibert. Bombardó va afirmar que tanca una etapa de compromís per liderar un canvi en la manera de gestionar la comarca: «han estat dos anys difícils per l’escenari de pandèmia i la gestió de l’emergència... ha estat un repte que he agafat amb il·lusió». Bombardó va afegir que ha mirat de governar amb transparència, treball en equip i l’objectiu de fer Cerdanya.

A partir d’ara s’obre un període d’uns dies en els quals el grup de Junts definirà el seu candidat a presidir el Consell. Mentrestant, el càrrec l’ostentarà el fins ara vicepresident i alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira. Si bé l’acord del 2019 establia que Piñeira rellevaria Bombardó, l’equip de Junts està estudiant proposar un altre candidat. Piñeira també ostenta el càrrec de diputat i vicepresident de la Diputació de Girona, on es desplaça regularment.