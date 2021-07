El síndic de greuges ha demanat garantir una plaça d'FP de grau mitjà per a tots els alumnes preinscrits per al curs vinent. La institució ha rebut nombroses queixes relacionades amb la manca d'oferta de cicles formatius de grau mitjà per cobrir la demanda existent. Ha valorat que l'increment en 4.215 places anunciat aquest dijous pel Departament d'Educació no serà suficient per atendre tota la demanda. Ha expressat una especial preocupació per l'alumnat que ha finalitzat l'ESO i que no podrà continuar la trajectòria formativa a l'FP, l'alumnat que ha participat en programes de noves oportunitats, com els PFI, i els menors de 24 anys que havien abandonat el sistema educatiu. Per això, demana una especial atenció a aquests col·lectius.

En cas de no poder fer aquesta garantia universal, el Síndic va proposar ahir modificar la llei d'educació amb l'objectiu de garantir la continuïtat formativa a l'alumnat escolaritzat als ensenyaments obligatoris o als programes de formació i inserció que segueix l'itinerari formatiu que estableix l'administració educativa. També va reclamar reforçar els sistemes d'orientació i acompanyament a l'escolaritat, especialment per aquells que quedin sense la plaça que havien demanat.

D'altra banda, va plantejar la necessitat de combatre les desigualtats territorials existents pel que fa a l'oferta d'FP de grau mitjà i que es prioritzi la creació de places a les comarques amb més dèficit.

Oferta «deficient»

El síndic va fer referència al «dèficit» de cobertura universal de la demanda d’accés als cicles formatius de grau mitjà i ho va relacionar amb els nivells alts d'abandonament prematur. A més, va apuntar que l'oferta és quantitativament «deficient» en comparació amb altres països europeus.