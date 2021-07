L’establiment de gelats de l’Estartit Gelato Pensato ha rebut dos prestigiosos guardons gastronòmics a nivell estatal. Es tracta del distintiu «Solete» de la Guia Repsol, que premia els locals de qualitat i singulars, i el Premi Traveller’s Choice 2021, de TripAdvisor.

En el primer d’aquests dos premis, la Guia Repsol, la geleteria ha estat acompanyada d’altres establiments de renom com el Rocambolesc i la Pastisseria Tornés de Girona o La Pastisseria La Vianesa de Sant Feliu de Guíxols.

La geleteria, regentada per Antonio Pensato, compta amb una carta de gelats i sorbets que tenen en compte «tant l'autenticitat del producte i dels ingredients, com el mètode d'elaboració absolutament artesanal i la cura per una alimentació més saludable, amb menys sucres i greixos». Uns gelats que ara han estat premiats pels seus mateixos clients en el premi de la companyia de viatges i experiències TripAdvisor.