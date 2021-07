Els casos de violència masclista semblen no tenir aturador, i així ho mostra el creixement del nombre de denúncies presentades a la policia per maltractaments en l’àmbit de la parella durant el segon trimestre. Se n’han tramitades 432, cosa que representa un increment del 43,5% respecte als tres primers mesos de 2021. També ha anat a l’alça el nombre de dones ateses a la Regió Policial de Girona per maltractaments: fins a 446, un 38,5% més que fa tres mesos.

Aquesta pujada de casos i de dones ateses arriba després que el toc de queda generalitzat a tot Catalunya acabés a inicis de maig. La rebaixa de les restriccions de la pandèmia pot haver influït en el fet que algunes dones que estaven «tancades» a casa de nit amb el seu agressor hagin volgut sortir a la llum i denunciar el maltractador.

Les xifres del primer trimestre −301 denúncies−, en canvi, encara eren producte de situacions viscudes sota confinaments territorials i sempre amb toc de queda. Unes restriccions més dures que han impedit a moltes dones exterioritzar el patiment i, en cas que ho hagin volgut fer, denunciar.

La pandèmia ha silenciat casos i per això durant els moments més durs s’han posat eines perquè les dones s’assessorin. Per exemple, els Mossos d’Esquadra tenen un telèfon (601 001 122) en què a través de missatgeria WhatsApp s’ofereix informació i assessorament policial a la víctima. Un servei que no substitueix el 112, que cal utilitzar en cas d’emergència.

L’increment de casos també ha fet pujar l’activitat policial i, per tant, el nombre de detencions. En tres mesos s’han arrestat 157 maltractadors. Un d’ells era menor d’edat. Aquest indicador també ha anat a l’alça (30%) respecte a l’anterior trimestre, quan es van realitzar 120 detencions, totes de majors d’edat.

En alguns casos de violència masclista, quan s’arriba a judicialitzar, el magistrat pren mesures cautelars contra el maltractador i sobretot a petició de la víctima d’aquesta xacra. Unes mesures que a vegades no se segueixen i, per això, la policia ha d’actuar pels anomenats trencaments de condemna. En tres mesos n’hi ha hagut 58, un 38% més que entre gener i març.

Crim masclista a Porqueres

Durant aquest segon trimestre s’ha hagut de lamentar un crim masclista, l’l’únic de l’any. El dia 2 de juny un home va matar la seva dona a ganivetades a Porqueres i es va entregar hores després dels fets a la comissaria dels Mossos de Banyoles. La va deixar dessagnar al seu pis. No hi havia denúncies prèvies de maltractaments, però companyes de la víctima van explicar que el volia fer fora de casa perquè consumia drogues. A més, l’autor confés té un llarg historial delictiu. La magistrada del jutjat de violència de gènere de Girona va decretar presó comunicada i sense fiança per a l’home.

Alerta a l’àmbit de la llar

Hi ha un altre tipus de violència maclista, l’exercida contra dones a l’àmbit de la llar per membres de la família però que no són la parella o exparella, que també sembla que puja de forma molt destacada. Fins a 116 dones han hagut de ser ateses per aquest tipus de maltractaments i s’han presentat 79 denúncies a la policia. Aquests indicador han crescut molt respecte a l’anterior trimestre. La pujada també es clara en el nombre de detencions, que gairebé s’han duplicat entre abril i juny. La policia ha fet 43 arrestos, dels quals tres eren menors. En l’àmbit de la família, també s’han detectat 11 trencaments de condemna.