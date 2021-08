El sector turístic de la Costa Brava preveu un bon mes d’agost a nivell d’ocupacions, malgrat la inestabilitat que hi ha actualment en el sector. Apartaments, càmpings i hotels registren cada vegada més reserves pe al mes d’agost i des de les últimes setmanes han notat un augment de presència de turistes estrangers.

Holandesos i belgues tornen a trepitjar la Costa Brava tot i la situació sanitària que hi ha a Catalunya. Des del sector turístic atribueixen aquestes estades a la confiança que tenen els visitants amb els establiments i la fidelitat en la destinació. Els apartaments a la zona nord de la Costa Brava ja tenen ocupacions d’entre el 70 i el 90%.

L’agost arriba a la Costa Brava carregat d’optimisme pel sector turístic. La millora de les dades sanitàries fan que els empresaris deixin enrere la inestabilitat que els ha portat el mes de juliol. A més, el nombre de reserves s’ha tornat a activar malgrat la crida d’alguns governs a no viatjar a Catalunya pel risc de contagi que hi ha.

Els establiments de la Costa Brava han afirmat que en les últimes setmanes han notat un augment de presència de visitants dels Països Baixos i de Bèlgica. També hi ha una elevada presència de francesos. De fet, alguns establiments han assegurat que no han notat cap davallada en el nombre de visitants d’aquesta nacionalitat durant el mes de juliol.

La gent va a última hora

Des de l’Associació Turística d’Apartaments (ATA) de les comarques gironines asseguren que les dades d’ocupació són bones, malgrat que el públic va a última hora en alguns casos. La presidenta, Esther Torrents, assegura que «les reserves d’última hora han compensat les anul·lacions». Per això ha augurat un estiu amb unes dades d’ocupació «millor que l’any passat», sobretot les tres primeres setmanes d’agost. Però en cap cas, seran ocupacions a nivell de pre-pandèmia.

En la mateixa situació hi ha la Unió d’Empresaris d’Hostaleria de la Costa Brava Centre. La seva gerent, Judit Lloberol, garanteix que aquest estiu serà millor que el de l’any passat, sobretot per les estades dels clients nacionals.

De fet, assegura que en tot el que portem de temporada, el públic local ha acaparat bona part de les pernoctacions. Els visitants nacionals, però, fan estades sobretot de caps de setmana i molt curtes. Per això Lloberol creu que cal el «públic internacional» per cobrir els forats que queden en els hotels entre setmana.

Des de l’Associació de Càmpings de Girona també encaren el mes d’agost amb molt d’optimisme i amb l’objectiu de deixar enrere la incertesa que els ha portat la pandèmia durant els primers mesos de temporada. El nombre de reserves del públic local ha «ajudat molt» durant les primeres setmanes, tal com indica el president de l’entitat, Miquel Gotanegra.

Gotanegra detalla que en molts càmpings el públic nacional «ja és la segona nacionalitat» amb més visitants, una situació que abans de la pandèmia era del tot impensable. El president de l’associació de càmpings creu que la crisi sanitària ha ajudat a acostar els establiments gironins al públic local.

De fet, els càmpings gironins han aconseguit diversos reconeixements internacionals per la seva qualitat. Malgrat tot, la majoria de visitants sempre són estrangers i durant molts anys els empresaris dels càmpings han treballat per atraure el mercat nacional.

Cases amb piscina

L’ATA assegura que des de l’any passat el públic busca, sobretot, cases que tinguin piscina. De fet, a la Costa Brava Nord hi ha un 90% de les cases amb piscina que ja estan reservades, mentre que els apartaments estan un 70% plens. Aquesta xifra de previsió en apartaments és un 20% més del que hi havia l’any passat.

A la Costa Brava sud, les xifres són lleugerament inferiors. Actualment l’ocupació prevista es mou entre el 40 i el 50%. Això suposa entre un 15 i un 20% més que l’any passat. La diferència entre la Costa Brava Nord i la zona Sud es deu sobretot a la dependència dels touroperadors que hi ha en la part inferior del litoral gironí.

Malgrat tot, el sector confia que les reserves d’última hora ajudin a superar aquestes xifres i ja han detectat que els caps de setmana l’ocupació es dispara per tot de visitants que arriben sense reservar.

Proximitat a Catalunya

El sector turístic a la resta de Catalunya confia un any més encara enmig de la pandèmia en els visitants de proximitat per a l’agost i en les reserves a última hora. Mentre algunes cases rurals del Pirineu i càmpings podrien fregar el ple absolut, altres zones de Catalunya com la costa del Maresme i el Baix Llobregat esperen una ocupació de mínims per l’elevada dependència del turisme estranger.

Per la seva banda, els hotelers de Barcelona en canvi han assumit que «l’estiu està perdut». A la Costa Daurada, l’esperança és el turisme espanyol i que una millor evolució epidemiològica ajudi a «salvar la temporada» amb la visita del turista rus, anglès i irlandès.