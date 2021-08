Els llamps van ser protagonistes a les regions d'emergències de Girona, Lleida i Centre, amb serveis dels Bombers per sufocar incendis a Lloret de Mar, Vidreres, el Pont de Suert i el Pont de Vilomara. En aquesta última població, el llamp va cremar unes golfes en una casa de la urbanització Marquet Paradís. Cinc dotacions dels Bombers van treballar en l'extinció del foc i van revisar l'estructura de l'edifici amb una càmera tèrmica. No hi va haver ferits.