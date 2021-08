Prendre el sol, banyar-se a la piscina i dormir fins que el cor digui prou. Tothom vol canviar d’aires durant les vacances d’estiu, però la por a contagiar-se i els tràmits obligatoris per entrar a certs països ha frenat el turisme internacional. Tanmateix, anar de càmpings s’ha vist com una bona opció per a moltes famílies. La idea d’estar a l’aire lliure i evitar el contacte amb altra gent, han sigut algunes de les raons que han tingut en compte els turistes per escollir aquest tipus d’allotjaments.

La Glòria és la propietària d’una caravana i explica que cada any feien viatges més llargs, però els dos últims s’han estimat més quedar-se «a prop». Des de Solsona, ella i la seva família han decidit passar dues setmanes al Càmping Les Medes, a l’Estartit, on tenen la platja a prop i aprofitaran per anar a fer excursions a la gola del Ter amb bicicleta. Afegeix que per la COVID no estan preocupats, «perquè en viatjar amb caravana és com estar a casa». Això sí, assegura que tot i que tenien clar que volien anar a aquest càmping, es van esperar a fer la reserva fins a l’últim moment.

Una tendència que també han seguit l’Eli i en Marcel, una parella de Gràcia, Barcelona, que per primera vegada han anat de vacances amb la seva filla petita. Expliquen que van reservar amb poc temps d’antelació, perquè «no sabien què passaria a l’estiu», ja que els dos es dediquen a la cultura. «Malauradament no tenim gaire feina» i per això, han aprofitat per marxar de vacances. En el seu cas, van escollir anar de càmping perquè és l’opció «econòmicament més viable». El fet que sigui un espai gran i que s’estigui a l’aire lliure, també han sigut variables que han considerat.

De vacances tot i els tràmits

La família Van Der Broek ens atenen prenent la fresca abans d’anar a la platja. Expliquen que cada estiu vénen d’Holanda al càmping Les Medes, «menys alguns que hem decidit fer viatges més lluny» asseguren. S’han hagut de fer tests d’antígens abans de venir aquí, i se n’hauran de tornar a fer quan marxin, d’aquí a tres setmanes. Tot i això, tenien moltes ganes de venir. «L’any passat ja vam venir. No ens vam haver de fer test, en aquell moment no eren requerits, però ens vam adonar un cop érem aquí, que moltes coses que ens agrada fer estaven tancades o hi havia controls que en limitaven l’accés», asseguren que «aquest any sembla que tot està millor». Expliquen que fa un any evitaven llocs amb aglomeracions, però que aquest, se senten més segurs perquè ja porten la pauta completa, i les nenes, una de les dues vacunes. A més, «al càmping netegen molt els lavabos i les zones comunes».

Uns altres residents habituals del càmping són en Richard i la Daniel, dos holandesos que fa deu anys que venen cada estiu a passar dues setmanes a l’Estartit. «És la nostra segona casa», asseguren i expliquen que ja van reservar l’octubre passat. «Els dos estem vacunats i per això estem tranquils», afirmen. Malgrat això, utilitzen la mascareta dins de botigues i establiments, seguint les normes, i a més, eviten anar a llocs molt recorreguts. «Ens sentim molt segurs anant de càmping. Crec que és més segur aquí que a Holanda, perquè allà hi ha molta gent dins dels establiments i no es respecta la distància de seguretat», un problema que s’agreuja durant l’època estival, que «encara hi ha més gent».

«Nosaltres escapem» afegeixen rient, «a més, el temps és molt millor aquí!». Asseguren que aprofitaran el temps anant a la platja, bussejant i fent petits viatges per aquesta zona.

Frenats per la cinquena onada de la COVID

Des de l’Associació de Càmpings de les comarques gironines esperaven una bona temporada, però la cinquena onada va provocar moltes cancel·lacions «d’última hora», sobretot provinents del turisme internacional. Ward Wijngaert declara que actualment, l’ocupació dels càmpings ronda el 50 o 60%, quan «ja haurien d’estar al 100% d’ocupació a hores d’ara». Una xifra, això sí, més alta que l’any passat que va ser un «any desastrós» i que els va deixar amb un 40% d’ocupació durant tota la temporada. Wijngaert explica que les cancel·lacions dificulten la gestió dels càmpings, ja que «han de fer doble feina» i preveuen un agost millor.