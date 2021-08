Després de setmanes d’alta pressió assistencial, els hospitals van viure ahir un alleujament ja que hi va haver una forta davallada de pacients ingressats. Concretament, hi ha onze gironins menys hospitalitzats per coronavirus i el nombre total s’allunya del llindar de 200. El pic es va assolir dimarts d’aquesta setmana i, tot i que hi va haver un estancament durant uns dies, la d’ahir va ser la primera davallada notable.

D’altra banda, el nombre de crítics també va baixar, ja que n’hi havia cinc menys. Sembla, doncs, que la reducció de la propagació del virus i la detecció de menys casos també està fent efecte als hospitals. Malgrat això, es van produir dues noves defuncions per coronavirus, tot i que la xifra és inferior als darrers dies.

El cap de l’UCI del Trueta i Santa Caterina, Josep Maria Sirvent, es va mostrar satisfet ahir a Twitter per les dades positives, tot i que les xifres del Trueta es van mantenir igual que el dia anterior, amb 62 hospitalitzats i 30 crítics. A l’hospital Santa Caterina, fins i tot la situació va empitjorar, amb tres ingressats més. Per tant, la millora es va produir a altres hospitals.

Respecte a la resta de dades, la Regió Sanitària de Girona va sumar 479 nous casos i els indicadors de contagi van seguir a la baixa. D’una banda, el risc de rebrot es va situar per sota del llindar de 700 després de la baixada de 47 punts i, de l’altra, la velocitat de transmissió del virus (Rt), va baixar dues centèsimes i va registrar una taxa de 0,77.

Un de les notícies més positives d’ahir és que es va disparar el nombre de dosis administrades: se’n van posar 15.508 entre primeres i segones.

Menys pressió a Catalunya

Respecte a les dades de Catalunya, cal destacar que també es va viure una forta davallada de la pressió assistencial. Ahir hi havia 53 ingressats i 12 crítics menys. Els indicadors de contagi van baixar però encara es va registrar una xifra de casos i defuncions massa alta, amb 5.375 i 63 respectivament.

Finalment, la directora gerent de l'Institut Català de la Salut, Yolanda Lejardi, va afirmar en una entrevista a Europa Press, que l'activitat covid-19 dels CAPs catalans ha baixat un 11% l'última setmana.

Catalunya només detecta un 32% dels contactes estrets

L’explosió de contagis de covid-19 que viu tot Espanya, però específicament Catalunya (amb una incidència del coronavirus fins a un 30% superior que la mitjana estatal), dificulta en gran manera el bon rastreig de virus. Catalunya només detecta en aquests moments un 32,3% dels contactes estrets dels nous contagis, segons l’últim informe tècnic de vigilància del coronavirus, tot i que l’objectiu és detectar-ne el 80. El director de la Unitat de Seguiment de la covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, matisa que es deu al fet que un «pic epidèmic».