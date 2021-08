Els Mossos d’Esquadra veuen indicis d’infracció administrativa per venda o distribució de carn fresca a la via pública sense autorització per les condicions en què la comunitat musulmana del municipi va celebrar la Festa del Xai la setmana passada. Els agents ja han fet arribar a l’Ajuntament de Ripoll un informe sobre els fets, que investigar arran d’una denúncia que van rebre.

Els fets, sota lupa

Els serveis jurídics del consistori estudien aixecar un expedient sancionador pels fets. També la regidora de comerç de Ripoll, Manoli Vega, va defensar en l’últim ple municipal el protocol seguit per l’Escorxador del Ripollès, on el dilluns 19 es van fer els sacrificis dels xais, perquè la infracció s’hauria comès amb la venda posterior de l’aliment, amb el transport que van fer els mateixos membres de la comunitat, segons va dir Vega.

La infracció administrativa en matèria de salut es trametrà al Departament d’Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació de la Generalitat.