L’ajuntament de Ripoll ha iniciat una investigació per l’abocament il·legal de runa a un paratge particular de la muntanya de Sant Antoni.

L’alcalde Jordi Munell va apuntar en el ple que no es pot considerar empresari a algú que aboca al medi natural i va lamentar el «dany a l’empresa turística que hi ha en aquella zona».

El regidor de Junts per Ripoll i membre de l’equip de Govern, Joaquim Colomer, va lamentar l’acte incívic «que fa malbé el medi i perjudica un privat» i va afirmar que l’Ajuntament donarà rellevància a fets com aquest per evitar que es repeteixin.