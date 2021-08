L’operació sortida de les vacances d’agost ahir va viure un dels seus punts àlgids a les comarques de Girona. Es van registrar cues quilomètriques per anar cap a la Costa Brava, sobretot per dirigir-se cap a la zona centre del litoral gironí. Les retencions més destacades es van centrar a l’enllaç entre la C-65 i la C-35 a Llagostera i en sentit Platja d’Aro. Aquí es van produir cues de fins a set quilòmetres des de quarts d’onze del matí i fins a la una del migdia.

A banda, també van anar força carregades d’altres vies que porten a punts de la costa com la C-63 per anar cap a Lloret o la GI-600 per dirigir-se cap a Blanes.

Els moments més complicats de l’operació sortida però es van viure a la província de Barcelona, per exemple per va haver-hi problemes a l’AP-7, sobretot per retencions a Montornès del Vallès i al peatge de La Roca, segons Trànsit.