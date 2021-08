Vint-i-dos habitatges socials cooperatius a la zona de Can Guetes se sumaran a l’oferta immobiliària ripollesa, en una aposta innovadora a la comarca. L’Ajuntament de Ripoll fa temps que treballa amb una empresa barcelonina que es dedica a aquesta tipologia d’habitatges, que a més comptarà amb el que l’alcalde Jordi Munell va definir com a «fórmula innovadora» d’afegir-hi horts al servei dels mateixos habitants de l’edifici.

La idea és crear-lo en el terreny que és de titularitat municipal, a càrrec d’una empresa que construeixi l’edifici complert i l’equipi amb els serveis necessaris per aconseguir la cèdula d’habitabilitat, i un inversor que hi posi diners a fi d’aconseguir uns rèdits a més llarg termini. Les persones que hi vagin a viure no en seran mai propietàries com a tal sinó cooperativistes, i en tindran l’ús durant una concessió de diverses dècades encara per fixar. Inicialment hauran de pagar una quota fixa al voltant dels 15.000 euros -que en casos similars de la zona metropolitana s’acosta als 20.000- a més d’un lloguer baix durant la seva estada. En cas que vulguin vendre la concessió a un altre interessat, aquest heretarà també el termini de finalització inicial de l’acord. Un cop acabi aquest termini, la titularitat retornarà a mans municipals, un sistema similar «als nínxols del cementiri o als garatges del barri Sant Pere que es van fer fa vint anys» va dir Munell.

La figura de l’inversor es preveu que l’assumeixi una empresa europea que treballa amb fons europeus de promoció de política d’habitatges. Aquesta empresa normalment actua en entorns municipals, però veu amb bons ulls el projecte ripollès.