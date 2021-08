Joan Triadú ser crític literari, activista cultural, militant nacionalista i pedagog que va posar els seus esforços en la resistència cultural per salvar la llengua i la cultura catalana en els pitjors anys de franquisme. Fa onze anys que va morir i cent que va néixer i, per homenatjar-lo, Ribes de Freser -el seu poble natal- ha organitzat aquests dos últims dies diferents actes per recordar-lo.

La commemoració va començar divendres a les cinc de la tarda amb un acte institucional a l’Ajuntament del municipi, que va consistir amb la signatura al llibre d’honor que va fer el fill de l’autor, Joan Triadú. A dos quart de sis de la tarda, es va inaugurar l’exposició A dins de classe soc feliç. Joan Triadú. Pedagog 19221 -2012, a la sala d’exposicions del Casal Cultural de la vila.

«Llegir, sentir Tri-a-dú»

Aquella mateixa tarda, a les set, es va descobrir la placa commemorativa a la casa natal de l’escriptor, al carrer Balandrau, acte que va anar seguit de l’espectacle «Llegir, sentir Tri-a-dú» a partir de textos escrits per l’homenatjat.

Ahir al migdia, es va fer una visita guiada anomenada «El Ribes de Joan Triadú i Font» a càrrec del guia oficial de turisme Miquel Sitjar i Serra. I, a la nit, es va estrenar una sardana dedicada a l’escriptor que havia compost Ivan Joanals. L’acte va tenir lloc a l’Església parroquial Santa Maria de Ribes a càrrec de la Cobla Jovenívola de Sabadell, dins els actes del 35è Aplec de la Sardana del Pirineu.

Els actes han volgut captar l’essència d’un dels pedagogs més influents de la literatura catalana durant el segle XX.