Un centenar de persones van estrenar la plaça de Les Fonts, a Sant Joan Les Fonts, després que hagi estat reformada de manera consensuada amb el veïnat. El resultat és la creació d’un nou espai per a jocs infantils pavimentat amb tou de color que té uns bancs de fusta i tres espais de diversió per a la mainada. Per tal de celebrar la reforma, s’ha fet a la mateixa plaça una actuació del grup d’animació infantil Rikus. El cost aproximat del parc és de 26.000€.