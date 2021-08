L’accés a la variant de Banyoles pel barri de Can Puig estarà tallat al trànsit de vehicles la setmana vinent per les obres d’asfaltatge que s’hi portaran a terme. L’Ajuntament farà coincidir aquestes tasques amb els treballs de reposició del ferm previstos a l’avinguda de la Farga. Els treballs d’asfaltatge a l’accés Banyoles est de la variant de Banyoles està previst que s’iniciïn demà i es faran entre la rotonda d’accés al barri de Can Puig i la rotonda que porta a la carretera GI-5132 cap a Vilavenut. Durant aquests dos dies, el trànsit estarà tallat tant d’entrada com de sortida de Banyoles i caldrà utilitzar els altres accessos a la variant. Coincidint amb els treballs de la constructora de les obres de la variant, l’Ajuntament ha previst asfaltar també el darrer tram de l’avinguda de la Farga,. En aquest cas, la previsió és que les obres s’allarguin durant tota la setmana i estan pressupostades en 145.139 euros. L’accés al polígon industrial es farà pel carrer Puigpalter que mentre durin els treballs, serà de doble sentit.