Des de fa un temps, a escala europea, hi ha una directiva que prohibeix gran part dels plàstics d’un sol ús. Però, el compliment de la nova normativa no és homogeni a tots els països, i la pandèmia de Covid-19 ha jugat en contra de la reducció dels plàstics per l’elevada fabricació i posada en circulació de materials de protecció no reutilitzables com guants, bates, bosses, envasos... L’informe Rethinking single-use plastic products in travel and tourism és una iniciativa per encara aquesta problemàtica dels plàstics d’un sol ús en un sector concret, el del turisme, que ha estat impulsat per dues organitzacions internacionals - World Travel & Tourism Council (WTTC) i United Nations Environment Programme (UNEP) - i que ha comptat amb l’aportació d’un equip d’investigadors de diferents camps de la Universitat de Girona. Des de la UdG s’han fet concretament aportacions en «la recerca prèvia per centrar la qüestió i elaborar les conclusions».

Amb l’objectiu de «donar suport a la presa de decisions informades per fer la transició a alternatives sostenibles» , l’informe Rethinking single-use plastic products in travel and tourism intenta classificar els plàstics d’un sol ús «a tota la cadena de valor del sector turístic» per identificar els que tenen un impacte més gran i així poder oferir «recomanacions pràctiques i estratègiques a empreses i responsables polítics».

Les recomanacions de l’informe es centren en mesures com «donar preferència contractual als proveïdors de productes reutilitzables; planificar de manera proactiva procediments que evitin el retorn a productes de plàstic d’un sol ús en cas de brots de malalties; donar suport a la investigació i la innovació en el disseny de productes; i revisar els estàndards de qualitat tenint en compte la reducció de residus i la circularitat».

Per part de la UdG, han participat en l’informe els membres del grup de recerca en Jordi Juárez, Dani Blasco i Jaume Guia (Campus Turisme); , Marc Delgado-Aguila (Campus Compòsits); iAnna Ribas, Ariadna Gabarda-Mallorquí i Laura Amorós (Campus Aigua).