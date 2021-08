L’activitat constructora a Catalunya va caure un 15,4% durant el 2020 a causa de la pandèmia i va assolir 10.581 milions d’euros de valor afegit, segons ha informat la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya. Es tracta d’un descens superior a la mitjana de l’economia catalana, que va ser de l’11,5%. La Cambra ha avisat també que el pes del sector en el conjunt de l’economia catalana s’ha rebaixat fins al 4,7%, menys de la meitat del que representava el 2006, quan era del 10,7%.

De cara al 2021, l’entitat espera que la inversió pugi a l’Estat entre un 3% i un 6% el 2021 i que creixi de manera intensa el 2022, tot i que ho ha condicionat a l’arribada dels fons europeus. En aquest sentit, la Cambra de Contractistes n’ha demanat «l’agilització i bona gestió». En cas contrari, afirma, hi ha risc que aquest any sigui de transició però que al primer trimestre del 2022 les empreses esgotin els seus recursos abans de l’arribada dels fons. L’entitat subratlla que els fons europeus han de jugar un «paper clau» en la recuperació econòmica en un context de «transició verda necessària i exigida per la Unió Europea».

Per a l’any vinent, la Cambra també ha fet projeccions sobre la construcció residencial, on amb el retorn de la confiança en l’economia i la generació d’ocupació, estima increments d’entre el 6% i el 7% per a aquest any i el que ve. També es preveu un augment de les noves promocions, en especial per a lloguer social, però no es recuperaran els nivells prepandèmia fins al 2023.

En l’edificació no residencial, no s’espera una recuperació tan ràpida pels canvis que estan experimentant alguns sectors econòmics. En aquets sentit, la Cambra de Contractistes posa l’exemple del comerç, el turisme i l’esbarjo, sectors molt castigats per la pandèmia i que ara han de seguir normatives de distància social. Per contra, els espais logístics podria haver-hi un increment de la demanda.

Pel que fa a l’obra pública, aquest any s’espera una pujada entorn al 5,5%, segons algunes previsions del sector. La Cambra de Contractistes apunta que el nou auge del ferrocarril es podrà veure «molt beneficiat» pel Pla de Recuperació i altres infraestructures de comunicació, digitals, l’electrificació de la mobilitat i les energètiques.

Recuperació de la rehabilitació

El segment de la rehabilitació és considerat com un element clau per la Cambra de Contractistes, amb taxes de creixement per a aquest any i en els següents, però sense igualar els nivells anteriors a la pandèmia fins el 2024. Els fons europeus preveuen destinar-hi 6.820 euros amb l’objectiu de rebaixar el consum energètic però no a reparacions, entre d’altres, i l’entitat creu que serà un «repte» reorientar la demanda.