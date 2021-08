Els telèfons del 061 des de l’inici de la pandèmia que treuen fum, però aquesta cinquena onada ha agreujat especialment el col·lapse del servei d’atenció d’emergències català. Les línies SEM actualment reben una mitjana de 30.000 trucades al dia, quan abans de la pandèmia l’habitual eren 6.000 trucades, segons confirmen des de la direcció. D’aquestes, se’n perden una mitjana de 1.500, arribant a pics de més de 3.000, segons denuncien els sindicats, per falta de mans i l’alta temporalitat a la plantilla de Ferrovial, l’empresa que gestiona l’externalització d’aquest servei.

També es queixen que part dels 1.200 treballadors (el 75% eventuals) que integren aquest departament no podran agafar vacances aquest estiu, després de diversos mesos d’alta activitat, ja que l’empresa rebutja contractar més gent per evitar aprofundir el col·lapse de les línies. «Estem en màxima afluència de la covid, i s’hi sumen les intoxicacions etíliques, accidents de trànsit, agressions... S’ha recuperat la vida més o menys normal, però la covid segueix a l’alça», diuen fonts de la CGT.

Des de la direcció del SEM confirmen aquesta xifra de 30.000 trucades al dia, que n’han arribat a ser fins a 60.000 en dies d’especial complicació. També insisteixen que totes les trucades de màxima urgència s’estan atenent i que les que es podrien perdre estan relacionades amb tràmits o consultes no urgents. «S’acaben atenent, però hi ha trucades de prioritat 0 −la màxima, equivalent a una agressió, una ferida d’arma blanca o un infart− que han d’esperar fins a tres minuts a ser ateses i valorades. Perquè no tenim mans», repliquen des dels sindicats.

«Exigeix molta concentració. La tensió no és física, és mental. Acabes de treballar esgotat. Jo em llevo l’endemà sense ganes de fer res. Hi ha gent que plora durant la jornada, perquè en la primera atenció et poden explicar coses molt dures i tots tenim família i recordem algú. «Fa un any i mig que escoltem que la gent es mor... Estem molt cremats», afirma un treballador.

Psicòlegs per a empleats

Aquest mes el SEM ha tornat a habilitar un servei d’atenció psicològica a la sala per atendre els mateixos treballadors del servei, tant de primera atenció telefònica com personal mèdic. Els sindicats denuncien que malgrat aquesta tensió, l’empresa està negant a molts treballadors agafar vacances aquest estiu. «El conveni estableix que tenim dret a 14 dies de vacances en període estival, però hi haurà molta gent que no en tindrà i això provoca alts nivells d’estrès», afirmen des de la UGT. «No es donen els nivells suficients de cobertura, ens diuen. Però això no és un argument vàlid. Les vacances són un dret reconegut, si l’empresa no té prou nivells de cobertura ha de contractar més gent», afirmen aquestes mateixes fonts. També es queixen que Ferrovial no respecta els descansos en caps de setmana alterns pactats.