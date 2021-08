La Guàrdia Civil ha escapçat a una banda que afavoria la immigració irregular entre Algèria, Espanya i França des de Girona i Múrcia.

El cos armat ha detingut 19 persones, nou d'elles han entrat a presó. Set membres de l'organització eren els encarregats de portar els migrants cap a França des de les comarques gironines. L'operació s'ha desenvolupat a quatre províncies, però estava assentada principalment a Girona i Múrcia.

Des de Girona, hi havia un grup de persones que s'encarregava de fer el trasllat dels migrants cap a França.

Als detinguts se'ls imputen els delictes de pertinença a organització criminal i contra els drets dels ciutadans estrangers. Les investigacions continuen i no es descarten més detencions.

El 'modus operandi' de l'organització consistia a captar persones en circumstàncies vulnerables i susceptibles de migrar a Algèria, traslladar-los fins a la costa del litoral mediterrani utilitzant 'pasteres taxi' -embarcacions d'alta velocitat proveïdes de motors de més de 150CV-, recollir la seva arribada a la costa i allotjar-los en immobles gestionats per l'organització a les províncies de Múrcia i Almeria i, per a aquells que volguessin, després d'un pagament addicional previ, traslladar-los fins a França.

Organització jerarquitzada

L'organització criminal estava liderada per un ciutadà de nacionalitat marroquina i capitanejava a 18 persones més de nacionalitat tant marroquí com algeriana. Totes aquestes 18 persones estaven organitzades en diferents graons que realitzaven una funció específica dins de l'organització: logístic, patrons, transport i econòmic.

D'una banda hi havia el vessant logístic, encarregat de recollir els immigrants a la seva arribada i posteriorment allotjar-los en immobles gestionats per aquest esglaó a les províncies de Múrcia i Almeria.

L'esglaó de patrons estava format per cinc persones de nacionalitat algeriana, els quals eren els encarregats de patronejar les embarcacions entre Algèria i Espanya. Com a norma general, sempre procuraven tornar a Algèria un cop havien fet el trajecte a Espanya, tot i que a vegades no podien a causa del risc de ser interceptats de tornada per una patrullera del Servei Marítim de la Guàrdia Civil, de manera que la mateixa organització els donava aixopluc a Espanya fins que poguessin tornar a Algèria amb ocasió d'una nova arribada de pasteres.

Transport des de Girona

L'esglaó de transport s'encarregava de, una vegada que els immigrants havien abonat el pagament per al seu trasllat a França, se'ls desplaçava des de Múrcia o Almeria fins a Girona, on hi havia 7 membres de l'organització que eren els encarregats de portar-los a França.

A causa de les fortes mesures de seguretat que prenia aquesta organització criminal i per augmentar els beneficis econòmics, cada conductor arribava a realitzar fins a 4.000 km en un sol dia, en realitzar diversos trajectes entre Almeria i Girona i podia arribant a conduir de forma ininterrompuda durant 24 hores.

Finalment, l'esglaó econòmic era l'encarregat de gestionar tots els pagaments que rebia l'organització criminal, tant del trasllat des d'Algèria fins a Espanya com del trasllat fins a França per a aquells que ho contractaven, ocultant tant l'origen com el destí dels pagaments, dificultant enormement la investigació econòmica.

Les investigacions, emmarcades en l'Operació Coure, s'han dut a terme de forma conjunta pels Grups d'Informació de les comandàncies d’Almeria, Múrcia, Girona, Alacant i la Unitat Central Especial núm. 3 de la Prefectura d'Informació.

L'explotació de l'operació s'ha saldat amb un total de 19 persones detingudes de nacionalitat marroquina i algeriana, de les quals 9 l'autoritat judicial ha decretat el seu ingrés a la presó provisional. Igualment, s'ha confiscat diners en efectiu, dispositius electrònics per al seu posterior estudi i diversos vehicles que utilitzava l'organització per cometre els delictes.

Les investigacions continuen i no es descarten més detencions.