L'Ajuntament de Banyoles ha signat un conveni amb la Clínica Salus per tal que les famílies vulnerables del municipi puguin fer-se revisions mèdiques esportives a un preu més baix. Els serveis socials derivaran joves i infants que necessitin fer-se aquesta revisió per practicar algun esport i es bonificarà un 75% del preu de la visita. L'objectiu d'aquest descompte és potenciar els efectes d'inclusió social que té l'esport. A més, la clínica de Banyoles també oferirà un 15% de descompte a tots aquells infants i joves que es facin una revisió mèdica per a participar en els clubs d'esport base de Banyoles.

El regidor d'Esports de Banyoles, Jordi Congost, ha detallat que el conveni forma part de les accions per "promoure l'accessibilitat i la inclusió social" en el món de l'esport. El consistori destaca que aquest tipus de revisions poden suposar un escull per aquelles famílies que no poden permetre's pagar-la i per això volen eliminar "les barreres existents" per fer que l'esport arribi a tothom.