Crida l’atenció que al Mediterrani, on es fa tanta vida a l’exterior, s’hagi desbocat tant la pandèmia. Per què?

No ho esperàvem. El dimecres es va publicar aquest posicionament de 54 societats científiques en el qual elles mateixes diuen: «No ho esperàvem». Ningú va predir això per dues raons: perquè és estiu i perquè teníem un ritme de vacunació molt elevat.

Però esperaven un rebrot?

Sí que esperàvem un rebrot. Primer, perquè l’estiu és un moment de mobilitat i d’interacció social. Segon, perquè teníem la variant delta. Les nostres estimacions ja ens deien que a Catalunya la variant delta podria estar més present que a Espanya. Per tant, nosaltres ja prevèiem un rebrot, fins i tot una Rt de fins a 2,3. Però calculàvem que aquest possible repunt es controlaria bé quan tinguéssim un 52% de pauta vacunal, una cosa que s’aconseguiria a mitjans de juliol. Però aquestes estimacions es van superar amb escreix. Ningú esperava arribar a un índex de reproducció [Rt] de 3,7.

Els països cometen sempre el mateix error: obrir molt ràpid.

Sí, és cert. Però, sabent que el virus es transmet per la interacció social, restringir la mobilitat durant un any i mig és complicadíssim. Hem de mantenir la balança del benestar emocional, ens afecta a tots. També a la joventut, que ha passat aquesta pandèmia molt malament. Encara que s’ha arribat a una certa normalitat. L’any passat les festes de graduació no es podien fer; ara sí.

I no va ser un error fer-les?

És fàcil dir-ho sempre que les coses han passat. Evidentment va ser un error. Els números són els que són, així que alguna cosa s’ha fet malament. Però si el 20 de juny, amb una incidència baixíssima, li haguéssim demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) prohibir les reunions de més de 10 persones perquè no hi hagués festes de graduació, ens hauria dit que no perquè això és restringir drets i llibertats. En aquesta pandèmia hi ha un element que a vegades perdem de vista: hem restringit, en moltes ocasions, drets i llibertats. Ha estat bé i ha estat necessari, jo hi he donat suport. Però, quan això passi, haurem d’estar molt atents al fet que aquests drets i llibertats, de manera subtil, no es vegin afectats.

Quant temps estarem amb el toc de queda?

No li ho puc dir. Li puc dir que epidemiològicament ho necessitarem setmanes. La vacuna ha fet que aquesta onada tingui característiques diferents en termes de mortalitat o d’ingressos. Però estem molt alts.

Setmanes o mesos?

Deixem-ho en setmanes.

Com serà la tardor?

Sincerament, no ho sé. Des del punt de vista de la vida quotidiana, la situació és millor que la de l’any passat. Als carrers hi ha més negocis oberts; hi ha més turistes. Però des del punt de vista epidemiològic no estem millor que l’any passat. Sí que tenim una altra perspectiva: la vacunació.

Quan arribarem al 85% o 90% de la població vacunada?

Pensar en la immunitat de grup en clau de Catalunya, Espanya o Europa és tenir una mirada curta, perquè el virus es continua replicant a tot el món. Però aquí crec que podrem arribar al 80% quan vacunem als de 12 a 16 anys.

El coronavirus es tornarà estacional?

Seria el normal, és el que han fet altres virus. Però per a això es necessita temps.

Hi haurà una tercera dosi de la vacuna?

No està ni descartat, ni en cartera. No podem pensar en terceres dosis si no acabem de vacunar a tothom.