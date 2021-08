Diari de Girona rep 188.000 euros del Govern en publicitat i El Punt Avui 980.000

La publicació, després d’uns anys sense fer-ho, de la «Memòria de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional» ha permès conèixer de manera detallada la inversió feta en publicitat institucional per la Generalitat de Catalunya desgranada per cada mitjà de comunicació tant en premsa de paper, com digital, paper i ràdio a través de la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana que, fins al canvi de govern, depenia de la Conselleria d’Economia de l’ara president Pere Aragonès. Entre els nombrosos contrastos de la despesa pública segons cada mitjà, la memòria revela que l’any 2020 Diari de Girona va rebre 188.000 euros com a contraprestació de la publicitat institucional inserida tant a l’edició de paper com en la pàgina web, mentre que el grup d’El Punt Avui en va rebre més de cinc vegades més, concretament fins a 980.000 euros.

Una de les diferències més sorprenents entre la inversió en publicitat institucional fet per la Generalitat al Diari de Girona i al Punt Avui és en l’apartat digital. L’any 2020, diaridegirona.cat va rebre 73.357 euros mentre que l’edició digital d’El Punt Avui, 257.187. La inversió en un mitjà digital gairebé multiplica per quatre la de l’altre quan, segons l’OJD, en aquest mateix any 2020 l’audiència de diaridegirona.cat va ser substancialment superior a la de la versió web d’El Punt Avui.

Concretament, el Diari de Girona va tenir més d’un milió d’usuaris únics mensuals de mitjana (1.050.300) mentre que el Punt Avui es va quedar en 888.758.

Pel que a les xifres totals, sumant les versions de paper i la digital, els 188.678 euros invertits en publicitat institucional pel Govern a Diari Girona surten dels 115.321 euros per anuncis en l’edició impresa i els 73.357 euros en la versió digital.

L’«Esportiu» i «La República»

I els 980.605 euros que va rebre el grup El Punt Avui en el mateix període són producte dels esmentats 257.187 euros en la versió digital més els de les versions impresa del diari (574.464 euros), del suplement d’informació esportiva de 8 pàgines diàries L’Esportiu que va encartat amb El Punt Avui (75.559 euros) i del setmanari La República (73.395 euros).

Aixecant la mirada cap al conjunt de la inversió en publicitat institucional de la Generalitat, les dades del 2020 tornen a deixar que el Grup Godó és el gran beneficiat reben gairebé una cinquena part del total. Amb mitjans com La Vanguardia, RAC-1 o Mundo Deportivo, el grup que té la seu a la plaça Francesc Macià de Barcelona va rebre 6,3 milions d’euros de total de 33,2 milions d’euros destinats per l’administració catalana a campanyes informatives o promocionals. Gairebé dos de cada 10 euros que va gastar la Generalitat en publicitat l’any passat van anar a parar al Grup Godó. Per davant, fins i tot, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que entre TV3, Catalunya Ràdio i altres emissores, va rebre 4,2 milions.

Per suports, en premsa escrita La Vanguardia va rebre 2.068.987 euros situant-se a molta diferència d’El Periódico (1.051.436). Ja per darrere, El Punt Avui amb 574.464 euros (que són 723.148 sumant L’Esportiu i La República) i el Diari Ara (538.109). Fora de Barcelona, el Segre es va quedar amb 230.388 euros, el Diari de Tarragona amb 132.633, el diari de Lleida La Mañana amb 108.084 i el Regió 7 amb 97.779. En premsa digital, el Grup Godó va tornar a ser el principal beneficiat amb 1.303.059 euros seguit del Diari Ara que, amb 1.126.333 euros, va rebre una inversió molt més forta que la d’El Periódico (616.014). En la quarta i cinquena posició hi ha Nació Digital amb 590.474 euros i el Nacional, amb 590.475 euros.