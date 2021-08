L’Ajuntament d’Olot, a través de l’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa DinàmiG, ha estrenat dues noves publicacions turístiques, sorgides arran de les necessitats detectades a través de l’Oficina de Turisme de la ciutat i amb la voluntat d’oferir eines específiques de qualitat. En primer lloc, s’ofereix la primera Guia Familiar d’Olot, una publicació pensada per a les famílies i que inclou els principals atractius turístics de la ciutat organitzats en 10 propostes variades. Enguany se n’han editat 10 mil exemplars en català i la voluntat és publicar la segona edició en castellà, anglès i francès l’any que ve. Amb disseny i il·lustracions de Ferran Coves, aquesta nova guia ofereix rutes i activitats que permeten descobrir els espais naturals de la ciutat, com el riu Fluvià, les fonts de la ciutat, els quatre volcans del terme municipal, els parcs i jardins imprescindibles de la ciutat o la via verda en el seu tram per Olot.

Per altra banda, també es pot aconseguir la Guia a peu des d’Olot, la ciutat dels volcans; la segona publicació que ha impulsat l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament d’Olot per donar a conèixer 18 rutes a peu amb sortida des de la mateixa Oficina de Turisme d’Olot. La guia està dissenyada per Lluís Salavedra i inclou 7 propostes de CULTOUR, 6 de la Xarxa de Senders Itinerànnia i 4 propostes més que passen pel Parc Natural de la Zona Volcànica.