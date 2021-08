Espanya era la principal candidata per a ser catalogada aquesta setmana com a país d’altíssim risc, obligant els viatgers a fer quarantena al seu retorn a Anglaterra, a causa de l’augment dels casos. Al sistema de semàfor -amb quatre possibilitats actualment (verd, ambre, ambre plus i vermell)- es pensava sumar un nou «ambre sota vigilància», quelcom que implicava que els països en aquesta posició podien passar al vermell sense gran marge d’avís previ. El canvi hauria afectat milions de turistes britànics ja a Espanya o amb les maletes preparades per marxar, amenaçats d’haver de passar 10 dies de quarantena en hotels a un cost de 2.000 euros per persona. Grècia i Itàlia també eren candidats a estar inclosos també en la nova llista, que finalment s’ha rebutjat. Després de grans pressions en el mateix Govern i al Partit Conservador, Boris Johnson, que una vegada més sembla anar donant tombs en la seva estratègia, va renunciar ahir a la idea perquè vol, va afirmar, un sistema «simple» i una «perspectiva equilibrada» de les normes de viatge en la pandèmia.

Johnson ha d’actualitzar el proper dijous el control de fronteres per a viatgers que arribin a Anglaterra, amb noves normes a partir de dilluns 9 d’agost. Ningú sap del cert quines modificacions sortiran d’aquesta reunió, però ja se sap que la nova llista no veurà la llum.

Des d’ahir, tots els vacunats procedents dels països de la Unió Europea, així com dels Estats Units, no necessiten aïllar-se quan tornen a Gran Bretanya. L’excepció és França, a la llista ambre plus. Les normes poden tornar a canviar de nou.

Rebuig conservador

En una intervenció sense precedents, el titular de Finances, Rishi Sunak, va escriure una carta al primer ministre demanant que s’eliminin les restriccions de viatge per salvar pèrdues catastròfiques aquest estiu a l’hostaleria i el turisme. Sunak vol incloure més països a la llista verda i considera que l’actual política de fronteres del Regne Unit s’està quedant enrere respecte altres competidors internacionals.

En aquesta mateixa línia hi ha un important grup de diputats conservadors, com l’antiga ministra de Medi Ambient, Theresa Villiers, o Huw Merriman, president de la Comissió de Transport al Parlament.

«Enorme bandera vermella»

Herriman va avisar que la categoria de vigilància «serà vista com una enorme bandera vermella» que provocaria «molt probablement» el col·lapse de reserves als països afectats i va demanar al Govern «que no l’estableixi». «No necessitem més incertesa, complexitat o ansietat per als passatgers o aquest sector tan assetjat. Només cal claredat», va afegir.