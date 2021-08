Des d’aquest mes d’agost i fins al desembre, quatre nous professionals integraran el nou equip de reforç de neteja extraordinària de via pública d’Olot. Seran dos auxiliars de neteja viària que treballaran a jornada completa; un responsable de neteja viària i un auxiliar de neteja que actuaran com a reforç setmanal per hores. Els nous professionals es focalitzaran principalment en els barris perifèrics de la ciutat, començant pel de Les Tries. Aquest nou equip és fruit de la col·laboració de l’Ajuntament d’Olot amb Economia Solidària, l’empresa d’inserció de Càritas Diocesana de Girona. Així, Olot vol posicionar-se com el primer municipi de la Garrotxa en establir aquesta tipologia de projectes de col·laboració de caràcter laboral i amb voluntat social. El nou equip de neteja viària és una de les mesures establertes al Pla de Reactivació Econòmica i d’Ocupació d’Olot, impulsat arran la crisi de la covid-19.