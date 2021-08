La companyia de telecomunicacions Telefónica reforça la xarxa mòbil a la Costa Brava durant l’estiu. L’empresa ha ampliat la capacitat de les centrals i ha millorat la cobertura per fer front a un increment de consum de dades mòbils a les zones més turístiques.

Aquestes actuacions s’han dut a terme a 243 emplaçaments del litoral català, 90 dels quals se situen a la província de Girona, 43 a Barcelona i 110 a Tarragona. El pla de millora ha inclòs el desplegament de 23 instal·lacions a zones de gran aglomeració d’arreu de Catalunya, entre les quals hi ha les gironines Roses, Palafrugell, Llançà, la Bisbal d’Empordà, Palamós, Calonge, Sant Antoni, Begur i Girona. La capital, a més, compta amb reforços a la xarxa 5G.

«Els operadors reforcem les xarxes mòbils de cara a l’estiu per tal que puguin fer front amb normalitat als increments de tràfic en llocs de vacances», explicava el director d’Operacions de Telefónica a Catalunya, Carles Busquets. «Aquest any, igual que el passat, el mapa previsible de tràfic s’ha vist modificat com a resultat de la Covid-19, que està reflectint els nous comportaments socials», afegia.

Telefónica estudia amb una parametrització especial els emplaçaments tuístics. Els usuaris cada vegada consumeixen més dades mòbils i el major increment es registra durant l’estiu, especialment a les zones on augmenta la població per una aglomeració de visitants. A més, aquest any, com el passat, part del turisme nacional s’està abocant a les segones residències, especialment a la costa, compensant així la reducció del turisme estranger. D’aquesta manera, s’estan produint canvis en els patrons de consum de dades mòbils que reflecteixen la nova situació generada per la covid-19.