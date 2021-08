La majoria de dades epidemiològiques a la Regió Sanitària de Girona s’estan estabilitzant des de fa uns dies, excepte el nombre d’ingressats i crítics, que segueix augmentant a tot Catalunya sense aturador, tal com va pronosticar Salut. Tot i això, una xifra que evidencia aquesta millora és l’índex de rebrot. Aquesta dada avalua el creixement d’una epidèmia a través dels possibles nous casos diagnosticables els propers catorze dies.

Concretament, els tres municipis de Catalunya amb el risc de rebrot més baix són Olot, Palafrugell i Puigcerdà. Cal destacar la dada positiva d’Olot, i és que la Garrotxa havia sigut una de les comarques més castigades per la covid-19 les anteriors onades i, en canvi, aquesta vegada el virus està generant més impacte a altres punts del territori gironí, sobretot les comarques costaneres.

Prova d’això és que Vilafant té el segon índex de rebrot més elevat de Catalunya. Per altra banda, després que Lloret i Blanes assolissin xifres rècord, els indicadors s’estan tornant a estabilitzar tot i que la pressió assistencial a l’hospital de Blanes encara és molt elevada. Passa un fet similar al de Palamós, on la setmana passada va igualar el nombre d’ingressats de la primera onada.

Segons el darrer informe setmanal del Ministeri de Sanitat, la província de Girona és la segona amb el percentatge d’ocupació de l’UCI per la covid-19 més alt.

Pugen les defuncions

D’altra banda, el mes de juliol finalitza amb unes dades molt negatives de mortalitat. En total, en un mes han mort 41 gironins per coronavirus i la xifra gairebé es multiplica per quatre en comparació al juny, quan en van morir 11. La majoria d’aquestes defuncions s’han concentrat durant la segona quinzena de juliol, ja que és quan van començar a pujar la pressió assistencial als hospitals. Durant la primera quinzena, la pressió més alta es vivia als centres d’atenció primària, amb registres de contagis molt elevats, que van provocar col·lapses, com a conseqüència de brots sorgits arran de Sant Joan i viatges de final de curs.

També val a dir que s’han assolit dades rècord de nous contagis i, en comparació a altres onades, la taxa de mortalitat en proporció als positius ha baixat molt. Aquesta millora es deu al progrés de vacunació, sobretot entre la població més vulnerable.

Finalment, respecte a la resta de dades, el nombre d’ingressats va seguir pujant i torna a aproximar-se al llindar de 200, mentre que els crítics van disminuir lleugerament. La resta de Catalunya va seguir una dinàmica similar tot i que, en aquest cas, els crítics van tornar a augmentar. A Girona s’han detectat 187 casos i 2 morts i, a Catalunya, 1.526 positius i 37 defuncions.