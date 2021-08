Veïns de Banyoles van convocar ahir al vespre un nova cassolada popular per reclamar el retorn de les campanes de Santa Maria dels Turers, que fa setmanes que no repiquen de nit per les queixes d’un propietari de pisos turístics prop de l’església. Aquesta vegada, la cassolada va anar de l’església fins a l’ajuntament de Banyoles. Va servir per iniciar la recollida de firmes amb l’objectiu d’obrir una consulta popular al respecte. Des de la setmana passada l’Associació de Veïns de la Plaça del Teatre està difonent el manifest que vol presentar a l’Ajuntament. En primer lloc, al manifest reclamen que es reprenguin immediatament els tocs de campana. Argumenten que «l’opinió d’una sola persona, amb interessos econòmics al darrere, no ha de prevaldre davant la no conformitat d’un conjunt molt ampli de veïns i veïnes». També es mostren disconformes amb la proposta de l’Ajuntament de reduir el so de les campanes durant les hores nocturnes. Consideren que aquesta solució dona la raó al ciutadà i a més, no veuen bé que la ciutadania hagi d’assumir el cost que aquest canvi representarà. Més enllà d’això, afegeixen que si aquest cost és a càrrec de la part afectada, es veurà com una donació i esperen que abans s’arribi a un consens amb la ciutadania per aplicar-ho.

Al mateix comunicat, l’Associació de Veïns de la Plaça del Teatre, insten a l’Ajuntament accelerar el procés pel qual les campanes es declarin Bé d’Interès Local, en la que es veu com la mesura que permetrà la protecció de les campanes d’avui endavant.

Per acabar, també informen que obriran un procés de debat participatiu al voltant del model de turisme que ha d’acollir la ciutat de Banyoles.

Ara des de l’Associació animen a tothom que estigui d’acord amb el manifest a signar-lo per mostrar-ne el suport. La seva intenció és presentar el manifest i totes les signatures recollides a l’Ajuntament per evidenciar l’opinió ciutadana. Per tal de demanar consultes populars necessiten al voltant de tres mil signatures.