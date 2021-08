La cinquena onada està castigant especialment alguns dels hospitals comarcals de la Regió Sanitària de Girona. Mentre que, en anteriors onades, hospitals com els de Campdevànol i Olot es van desbordar de pacients amb coronavirus, aquesta vegada el focus s’ha traslladat al litoral gironí, coincidint plenament amb l’arribada del turisme i la població de segones residències. Com a conseqüència, els hospitals de Blanes, Palamós i Figueres han viscut una de les setmanes més complexes de la pandèmia, equiparable a la primera onada, en què han vist com l’àrea d’urgències es col·lapsava i omplien una planta sencera amb pacients amb patologies covid-19, fet que ha provocat la derivació d’alguns d’ells.

Col·lapse d’Urgències a Blanes

A l’hospital de Blanes, la situació més aguda es va viure a principis de la setmana passada, quan hi va haver un volum elevat de pacients crítics que es van derivar al Trueta, Santa Caterina i a Can Ruti, de Badalona, ja que no disposen d’UCI. El director mèdic de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Albert de Luis, va explicar ahir a Diari de Girona que els sorprèn la baixa mitjana d’edat dels pacients. «Fins i tot vam derivar un pacient intubat de 26 anys. A diferència de la primera nada, ara els pacients són més joves, d’entre 40 i 50 anys de mitjana». D’altra banda, segons de Luis, el 30% d’ells tenia la vacunació completa, fet que indica que en alguns col·lectius caldrà avançar la tercera dosi de reforç. «Fins i tot hi ha persones que han passat el virus, s’han vacunat i tornen a contagiar-se. Cal mantenir les mesures i quan tothom tingui la pauta completa, hauríem de prioritzar la tercera dosi a persones més vulnerables».

D’altra banda, la setmana passada l’hospital va omplir tota la quarta planta de pacients amb el virus i en alguns moments es va col·lapsar l’àrea d’Urgències de pacients que no podien ingressar a planta perquè no hi havia llits. «Vam haver de demanar ajuda als anestesiòlegs i vam aturar les intervencions quirúrgiques que requerien ingrés. Per sort, aquesta setmana estem notant una millora», va concloure de Luis, qui va confirmar que Lloret és on s’ha viscut un repunt més elevat de positius.

Finalment, alguns dels sanitaris han hagut de posposar les vacances per fer front a l’elevada pressió assistencial.

Derivació de pacients

Els hospitals de Palamós i Figueres han viscut situacions similars, amb l’agreujant que han hagut de derivar pacients no crítics.

D’una banda, ahir els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà alertaven que l’hospital de Palamós es va col·lapsar per la manca de llits per ingressar a tots els pacients que arribaven a urgències i tenien criteris d’ingrés, sobretot pacients covid-19. Per això, es van obrir cinc llits més a la planta d’aïllament covid-19 i es van derivar pacients que no tenien el virus de Palamós Gent Gran a la Clínica Onyar, fet que va permetre a l’hospital derivar pacients al sociosanitari. Tot i la millora, les intervencions quirúrgiques programades continuen cancel·lades, deixant només els quiròfans d’urgències i neoplàsies actius.

Finalment, l’hospital de Figueres també ha hagut de derivar pacients. En aquest cas, dos amb covid-19 a la clínica Onyar de Girona, tot i que l’hospital d’Olot també en podria rebre d’altres. En un mes, l’hospital ha passat de no tenir cap pacient a registrar-ne 32.

Rècord de crítics a Girona en aquesta onada

L’hospital Trueta també està patint les conseqüències de l’elevada pressió assistencial dels hospitals comarcals, ja que, juntament amb el Santa Caterina, són els únics hospitals públics gironins amb UCI. Ahir registrava 36 pacients ingressats crítics o semicrítics. De fet, en el conjunt de la Regió Sanitària de Girona ahir es va assolir el rècord de pacients ingressats a l’UCI amb un total de 68, dos més que el dia anterior. Cal tenir present que també hi ha pacients que es deriven a l’hospital Germans Trias i Pujol, «Can Ruti», per descongestionar els gironins. Respecte a la resta de dades d’ahir, destaca que els contagis es van duplicar respecte al dia anterior, es va sumar una nova mort i van seguir baixant els indicadors de contagi.