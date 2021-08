Els tallers de la Fundació per a la Creativació, que impulsa un model d’aprenentatge basat en desenvolupar projectes per a reptes reals, va comptar amb la participació d’uns 3.500 joves i infants de diversos centres educatius de Catalunya. L’edició d’enguany, dedicada als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) ha estat la més participativa. Els alumnes van buscar solucions per a problemes com ara reduir l’abocament de residus plàstics al mar, preservar la biodiversitat als Pirineus o integrar les persones amb malalties mentals. Entre el 15 i el 21 d’abril també es va celebrar la primera edició de la Setmana de la Creativació i la Innovació centrada en la difusió dels hàbits alimentaris entre els joves.

La Fundació per a la Creativació tanca el seu millor any des que l’entitat promou els tallers per resoldre problemes reals. Així ho assegurava el director, Miquel Àngel Oliva, que va destacar que aquest any ha estat el que més participants s’han sumat al projecte i el curs amb reptes plantejats més diversos. A més, Oliva va subratllar la «qualitat de les propostes presentades per l’alumnat». El director creu que la pandèmia ha posat de manifest la necessitat de fomentar la creativitat en els centres educatius per desenvolupar solucions a reptes reals de la societat.

Per exemple, el projecte promogut per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), titulat «La Descoberta dels Pirineus». En aquest cas, els alumnes havien de treballar mesures per preservar la biodiversitat als Pirineus i promoure activitats de lleure sostenibles tot l’any.

La Federació de Confraries de Pescadors de Girona va plantejatr el projecte «La Mar de Net». Els alumnes van treballar solucions per evitar i reduir els residus plàstics al mar i difondre la tasca dels pescadors en la retirada de deixalles en el medi aquàtic. Des de la Fageda, van proposar als joves i infants que busquessin projectes per fomentar la integració de persones amb malalties mentals.

Pel que fa a l’àmbit de les STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques), la Diputació de Tarragona va demanar als alumnes propostes de noves experiències per promoure el turisme familiar a partir de les noves tecnologies. Maxicief Europe va presentar el projecte «Smart Makers», en què calia desenvolupar productes per innovar en el centre educatiu a partir de la impressió en 3D.

El conjunt de situacions reals que van obligar als 3.500 participants a pensar fórmules originals. A través d’aquests projectes també es van treballar alguns dels valors inclosos en la llista d’Objectius pel Desenvolupament Sostenible (ODS).

Entre el 15 i el 21 d’abril, la fundació va organitzar la primera edició de la Setmana de la Creativitat i la Innovació sota el lema «Reinventem l’alimentació del jovent del segle XXI». En aquesta setmana hi van participar 28 equips d’onze centres educatius de Girona, Barcelona i Tarragona.

A través de diversos tallers virtuals, el projecte buscava que els alumnes desenvolupessin propostes per fomentar una alimentació equilibrada, nutritiva i saludable. Aquesta iniciativa va comptar amb el suport de Costa Brava Mediterranean Foods, que va permetre fer una enquesta a més de 2.000 joves d’entre 12 i 18 anys per conèixer els hàbits alimentaris i la seva opinió sobre les proteïnes de la carn. L’estudi posa de manifest que un 70% dels enquestats consumeix carn entre 3 i 7 vegades a la setmana.