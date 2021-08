El Govern endureix els paràmetres per entrar a la llista de municipis afectats pel toc de queda, que passa de 400 casos per cada 100.000 habitants a 250. D’aquesta manera els municipis catalans amb confinament nocturn passen a ser 176, dels 22 de gironins. Salt, que la setmana passada havia sortit de la llista de poblacions amb toc de queda, torna a veure’s afectada a partir d’aquest dijous, si el TSJC accepta la sol·licitud del Govern.

S’unirà així a Anglès, Banyoles, La Bisbal d’Empordà, Castell-Platja d’Aro, Celrà, Figueres, Girona, Llagostera, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Palamós, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners, Santa Cristina d’Aro, Sarrià de Ter, Sils, Torroella de Montgrí, Tossa de Mar, Vidreres i Vilafant, A més, la sol·licitud, que el Govern traslladarà avui al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, s’amplia dues setmanes, en comptes dels dies 7 actuals, «amb l’objectiu de minimitzar la pressió hospitalària».

La mesura es pren atenent «criteris sanitaris» tenint en compte que a partir de 125 casos per cada 100.000 ja es considera «una afectació extremadament greu», va explicar ahir la portaveu del Govern Patrícia Plaja. Tot i que les mesures de contenció han aconseguit que la propagació del virus vagi a la baixa, cal seguir reduint la interacció social «perquè els indicadors sanitaris encara marquen que estem lluny de les xifres desitjades», va alertar la portaveu, que va reconèixer que els ingressos a l’UCI i la pressió hospitalària en general no es troben encara en descens. Platja va concloure que la mesura s’ha demostrat efectiva per reduir la interacció social i fer abaixar els contagis, però va valorar que encara són necessaris més dies per aconseguir que també baixin les hospitalitzacions. A més, va recordar que la pressió assistencial baixa a un ritme més lent que els contagis. Amb tot, confia que en «dues setmanes» es pugui veure algun avenç.

La comissió delegada encarregada de la gestió de la pandèmia va celebrar una reunió extraordinària després de la reunió de Govern durant la qual es va redactar la resolució i establir els municipis que hi entren. Per últim, Plaja va apuntar que quan s’hagin de descalar les mesures, es farà «molt a poc a poc».