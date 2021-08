El Govern espanyol va presentar ahir el Programa ÚNICO-Banda Ampla, que invertirà 9.520.708 euros a fer arribar la banda ampla a la demarcació de Girona, la sisena que rebrà més finançament d’arreu de l’Estat (només per darrere de València, Astúries, Lleó, Alacant, Lugo i Múrcia), i la primera de Catalunya. D’aquesta manera s’estendrà la cobertura a almenys 10.306 unitats immobiliàries (llars i empreses), ubicades en zones blanques, és a dir, que no disposen de cobertura de xarxes de velocitat de com a mínim 30 Mbps, ni plans per a la seva dotació en els pripers 3 anys.

La convocatòria del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital està dirigida a operadors de telecomunicacions, i té com a objectiu el desplegament d’infraestructures de banda ampla de molt alta velocitat, capaces de prestar serveis a velocitats d’almenys 300 Mbps, escalables a 1 Gbps. Aquest programa canalitzarà una de les principals inversions del Pla de Recuperació a l’àrea de la conectivitat digital per a ampliar la cobertura de la banda ampla al 100% de la població. El Pla té prevista una inversió de 4.000 milions d’euros per a extendre la conectivitat, acelerar el desplegament de les xarxes 5G i impulsar un ecosistema de ciberseguretat. La convocatòria llençada ahir té un pressupost total de 250 milions d’euros, la dotació anual més gran de la història dels programes d’extensió de banda ampla, segons va anunciar ahir el Govern en un comunicat, amb una intensitat màxima d’ajuda del 80%, el que suposarà mobilitzar una inversió público-privada superior a 312 milions d’euros. La convocatòria inclou 52 lots o zones de concurrència, coincidents amb les províncies i ciutats autònomes espanyoles.

El disseny de la convocatòria UNICO-Banda Ampla contribueix també a la transició ecològica. S’han concretat les obligacions dels beneficiaris per garantir el compliment del principi «no causar dany significatiu» (DASH, en anglès), en totes les fases del disseny i execució dels projectes.