Els representants de la Diputació i la Cambra de Comerç van valorar positivament l’acord entre la Generalitat i l’Estat per connectar l’aeroport de Girona-Costa Brava amb el de Barcelona a través de l’alta velocitat, tot i que van reclamar a l’Estat que compleixi amb els terminis previstos.

El president de la Cambra, Jaume Fàbrega, va recordar que la connexió ferroviària del sistema aeroportuari català és un model que les cambres catalanes han defensat des de fa temps. De fet, fa pocs mesos el Consell de Cambres de Catalunya ja va reivindicar que l’ampliació de l’aeroport barceloní es fes «pensant en un sistema aeroportuari català» en què hi hagués estacions d’alta velocitat al Prat,Girona i Reus. Per això, Fàbrega va garantir que dispositen «tota la confiança» en el govern espanyol perquè el projecte de la nova estació es porti a terme, però va reclamar que es compleixin els terminis anunciats. «Ja sabem que en alguns projectes s’han complert els terminis anunciats i en d’altres no s’han acabat concretant», va incidir. Per això, va advertir que desitjarien que «en quatre o cinc anys tinguéssim l’estació feta». I és que es va mostrar confiat que un sistema amb els aeroports connectats a través de l’alta velocitat serà «molt atractiu» per a millorar el trànsit aeri a tot Catalunya.

En una línia similar, el president de la Diputació, Miquel Noguer, també va aplaudir la decisió, tot recordant que moltes ciutats europees segueixen aquest model de tenir un aeroport principal connectat amb d’altres de complementaris. En aquest sentit, va considerar que les instal·lacions de Vilobí d’Onyar -igual que en el cas de Reus- no s’han de considerar una «quarta pista» de l’aeroport del Prat, com s’havia dit durant molt de temps, sinó que han de ser complementàries a l’aeroport del Prat.

Incrementar el trànsit aeri

D’aquesta manera, va indicar, la connexió a través del tren d’alta velocitat permetrà incrementar el trànsit aeri tant de Barcelona com de Girona. Tot i això, es va mostrar cautelós a l’hora de contemplar els terminis de l’Estat: «Hi confiem en la justa mesura», va indicar Noguer. De tota manera, va deixar clar que, segons l’acord, les estacions d’alta velocitat a Girona i Reus estan íntimament vinculades a l’ampliació del Prat. «Una cosa va lligada amb l’altra», va remarcar , tot avisant que si no es tiren endavant les noves estacions d’alta velocitat «no podem parlar d’ampliacions».