L’Ajuntament de Girona ha adjudicat les obres per posar fi als degoters del pàrquing subterrani de la plaça Josep Pallach, després de rebre tres ofertes. L’empresa guanyadora, Comsa Service Facility Management SAU, començarà l’actuació al setembre i s’espera que la completi abans que s’acabi l’any. El projecte es va licitar per un import de 66.735,10 € (IVA inclòs) i s’ha acabat contractant amb un pressupost de 57.525,66 €, també amb IVA.

Les obres per resoldre els problemes de filtracions d’aigües de la pluja al garatge subterrani es faran d’acord amb les actuacions que assenyala el projecte aprovat el 24 de febrer d’aquest any. Aquestes modificacions inclouen la formació d’un aiguafons sota cada canal, la reposició de les membranes impermeabilitzants sobre l’aiguafons i segellar els junts de dilatació, entre d’altres.

Els veïns i veïnes de l’Eixample fa temps que conviuen amb el problema. Entre 2016 i 2017, ja es van fer unes obres de reforma a la plaça per mirar de solucionar-ho, però que no van acabar amb els degoters. L’Ajuntament ho va atribuir a una «mala praxi professional de l’empresa adjudicatària», Ravi Obras, Transportes y Excavaciones, i va acabar multant-la amb 2.055 euros per acabar l’actuació amb retard.

L’Ajuntament té planificada una altra obra a la plaça: la construcció de la nova coberta de planxa de zinc del badalot que cobreix els accessos a l’aparcament soterrat de la plaça Pallach. Ahir va finalitzar el termini de presentació d’ofertes i ara quedarà pendent d’adjudicació. Les obres d’aquesta darrera actuació es preveuen per un període de tres mesos, des que es comencin, amb un pressupost de licitació de 59.618,09 € (IVA inclòs).