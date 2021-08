La Cerdanya està vivint un estiu atípic amb els hotels, càmpings, apartaments i pisos turístics pràcticament plens i els carrers i places molt tranquils perquè el gran gruix dels segons residents, que formen la immensa majoria del contingent de visitants a la vall, no estan ocupant les cases d’estiueig.

Els hotelers de la Cerdanya estan vivint unes setmanes prèvies del mes d’agost amb els telèfons sonant constantment, d’una banda, per rebre noves reserves per als dies d’agost i, per l’altra, cancel·lar reserves prèvies a causa de la pandèmia. Això converteix el dia a dia en els establiments turístics en un anar apuntant i esborrant clients a les llibretes de les habitacions. Amb tot, el sector està convençut que el mes d’agost a la Cerdanya es podrà registrar una ocupació que se situarà entre el 85% i el 90%. La gran majoria dels visitants són de Catalunya i, especialment, de l’àrea metropolitana.

La bona marxa del negoci aquest mes d’agost donarà continuïtat a un mes de juliol que també ha estat millor que el de l’any passat. En aquest sentit, la mitjana d’ocupació dels allotjaments turístics s’ha situat al voltant del 70%, i en el cas dels apartaments i pisos de lloguer s’ha assolit la plena ocupació. En aquest subsector, les immobiliàries han hagut de penjar el cartell de complet per l’allau de famílies que han accedit a llogar un pis per setmanes, dies o tot el mes. El Cerdanya Ecoresort de Prullans, aquest mes de juliol, ha tancat l’ocupació dels apartaments amb una mitjana del 69%, mentre que els dos anys anteriors havia registrat una ocupació del 60% i el 66%, respectivament. Pel que fa als bungalous del càmping, un dels allotjaments més valorats des que va esclatar la pandèmia perquè permet una estada a l’aire lliure i independent, ha tancat el mes de juliol amb una ocupació del 69,7%, quan en anys anteriors havia registrat ocupacions del 64%. La portaveu de l’associació d’Hotels de la Cerdanya, Núria Vidal, ha confirmat que les sensacions per a aquest mes d’agost són bones i que el sector està preparat per viure unes setmanes fortes de treball.

L’alta ocupació hotelera i dels apartaments i càmpings contrasta amb les sensacions a peu de carrer perquè les prop de 60.000 cases de segona residència s’estan tancades aquest estiu. Així com l’estiu passat la Cerdanya va viure una arribada massiva de segons residents, tant el juliol com l’agost, perquè les fronteres estaven tancades i les famílies sortien d’uns mesos de confinament estricte, aquest any els estiuejants trien altres destinacions per passar els mesos de la calor. Això fa que no es produeixin grans cues als carrers comercials ni es concentrin grans volums de vehicles a les zones naturals de la comarca. Els hotelers han apuntat, però, que la gran fragilitat de la situació sanitària pot fer canviar el guió previst d’un dia per l’altre.

La clau perquè la Cerdanya visqui una temporada turística de ple és l’ocupació de les segones residències. Això és així perquè la comarca té unes 15 mil cases d’estiueig que, amb una mitjana de tres membres per família, aporten una població de 45 mil persones.