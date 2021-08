El Departament de Salut va afirmar ahir al matí que encara hi havia 83.689 cites disponibles per vacunar-se, 59.000 de les quals per a primeres dosis. «Si encara no estan vacunats, aquest és el millor moment per agafar cita», va dir en roda de premsa la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. La responsable va recordar que la prioritat continuen sent les persones de 30 anys o més, tot i que ja la poden rebre els adolescents de 12 a 15 anys. En global, Catalunya espera rebre aquesta setmana unes 407.810 dosis, entre Pfizer, Jansssen i Moderna. La setmana passada va posar més de 350.000 vacunes i a poc a poc van creixent els percentatges de vacunació, amb un 58% de la població amb la pauta completa.

Preguntada per la possibilitat d’administrar una tercera dosi de la vacuna en residències a partir del setembre, Cabezas va matisar que sobretot s’està estudiant que en tot cas s’administri a persones amb més problemes d’immunosupressió, com ara persones trasplantades o que estan seguint un tractament oncològic. En tot cas, va recordar que l’estratègia de vacunació es consensua amb les altres comunitats autònomes.

Prop d’un 2% de persones que han rebut la primera dosi i no estan acudint o demanant cita per rebre la segona, si bé també ho va atribuir en part a que hi ha persones que busquen canviar el dia. «Sempre diem que s’agafi la cita al lloc on es podrà completar la pauta», va afirmar.

Baixen els ingressats

Respecte a les dades d’ahir, el més destacat és que la pressió assistencial a la Regió Sanitària de Girona va baixar després de dies a l’alça, tot i que ho va fer lleugerament. Concretament, ahir hi havia un ingressat i quatre crítics menys. Malgrat tot, l’activitat hospitalària segueix sent molt elevada, sobretot la dels hospitals de la Costa Brava, on augmenta la població pel turisme i les segones residències, tal com alertava ahir aquest diari. Seguidament, Girona va sumar una nova defunció.

D’altra banda, la regió sanitària va sumar 365 nous positius, xifra similar a la registrada el dia anterior. Els indicadors de contagi segueixen a la baixa. El risc de rebrot ja registra 529 punts, més de la meitat que fa dues setmanes, i la taxa de reproducció del virus (Rt), 0,72. El percentatge de positivitat de les proves és del 12,07%, mentre que la setmana passada era del 17,42% i, en fa dues, del 22,12%.

Últimament, també cal destacar que la mitjana d’edat dels positius de covid-19 està pujant. Segons la darrera actualització, ja era de 35 anys, mentre que fa dues setmanes era de 31. També ha augmentat el percentatge de dones positives, fins al 55%. Fa dues setmanes i la setmana passada pràcticament la meitat de positius eren homes i l’altra, dones.