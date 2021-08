Els Bombers van evacuar ahir a la nit una dona que no es trobava bé i que estava en una finca de difícil accés a Montagut i Oix.

Per poder-hi arribar, els especialistes del Grae junt amb tècnics del SEM van anar fins a la zonacap a dos quarts de nou de la nit, a peu i un cop la van tenir estabilitzada, la van traslladar per terra amb vehicles fins a l'ambulància del SEM.

Aquest servei es va fer de fer així perquè com que ja no hi havia llum, l'helicòpter no podia volar.