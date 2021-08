L'Ajuntament de Banyoles va anunciar ahir que aquest mateix dijous les campanes de l'església de Santa Maria dels Turers tornaran a tocar durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. Després de la polèmica generada fa uns dies a partir de la queixa d'un particular que té uns habitatges de lloguer turístic davant de l'església, i que argumentava que els clients es queixaven pel soroll nocturn de les campanes, va portar al rector de la parròquia a prendre la decisió d'aturar el toc de campanes entre les 10 de la nit i les 8 del matí.

Després de la indignació dels veïns amb dues cassolades populars que van aplegar més de 200 persones i una recollida de firmes, ara es tornarà a sentir el toc nocturn de les campanes.

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, que per decisió del ple municipal va assumir el paper de mediador entre els veïns, el propietari i el rector, va deixar molt clar ahir que tant ell com l'equip de govern sempre han estat a favor que les campanes toquessin sempre, tant de dia com de nit. Noguer també va explicar que es treballarà per buscar la manera per augmentar la protecció dels tocs de campana per considerar-lo com a bé d'interès local.

Per altra banda, el consistori no farà cap estudi de sonoritat ni tampoc de mesures per reduir-ne els decibels, tan sols restarà emetent per si finalment algú presenta una denúncia per via judicial.

Vint dies sense campanes

Tot plegat posa punt final a un conflicte que va esclatar fa escassos dies, quan un propietari de pisos turístics propers a l’església va demanar al rector que silenciés les campanes de nit, ja que causaven molèstia als seus clients. La disputa es va fer gran a Twitter. Finalment, les campanes han estat vint dies sense sonar. Els veïns del barri vell, agrupats sota l’Associació de Veïns de la plaça del Teatre, van mostrar el seu rebuig a aquest canvi tan bon punt van detectar el silenciament, argumentant que «l’opinió d’una sola persona, amb interessos econòmics al darrere, no ha de prevaldre davant la no conformitat d’un conjunt molt ampli de veïns».