L'Ajuntament de Banyoles i la Generalitat de Catalunya han anunciat que les obres de millora de la C-66 al tram de la variant de Banyoles quedaran aturades durant quatre mesos. El motiu rau en la revisió del projecte per incorporar-hi millores que en cap cas implicarien cap modificació en el traçat previst. El replantajament del projecte comportarà un sobrecost d’entre 1,5 i 2 milions d’euros, segons va anunciar el director general d’Infraestructures, Xavier Flores.

Durant aquest mes d'agost i una part de setembre, s'acabaran del tot les obres actuals als diferents accessos a la variant com són els vials, les voreres, la il·luminació i les rotondes de nova construcció de Can Puig, Canaleta i el de la carretera de Figueres. Que ja estan pràcticament acabats.

Flores va anunciar que aquesta aturada permetrà revisar i aplicar canvis de caràcter tècnic al projecte així com l'actualització dels costos de les modificacions respecte al projecte inicial. A partir del gener es reprendran els treballs al tronc central de la C-66 de manera ininterrompuda preveient finalitzar tota l'obra a l'octubre de l'any que ve. Segons Flórez, la represa de les obres és farà minimitzant les retencions en la circulació com els que hi va haver en les obres del tram Serinyà-Besalú.

El projecte de millora de la C-66 a la variant de Banyoles té un pressupost global de 15 milions d'euros, 4,5 per la construcció dels accessos i les rotondes i 10,5 per l'ampliació del tronc central de la variant.

El projecte de reforma de la C-66 a la variant de Banyoles afecta un tram de 8,5 quilòmetres que va del polígon industrial de Pont Xetmar a Cornellà del Terri fins a la zona de les coves de Serinyà.

Aquesta obra, llargament reclamada pel territori, preveu la construcció de diferents trams que combinen carrils (2+1), que faciliten els avançaments amb un eixamplament de la calçada en determinats trams on s'hi aixecaran unes barreres metàl·liques a la mitjana entre els dos sentits de la marxa per evitar xocs frontals. També està previst ampliar i allargar els diferents vials d'incorporació o de sortida de la variant amb la finalitat de millorar-ne la seguretat.

La variant de Banyoles, que va ser construïda a principis dels anys 90 en motiu dels Jocs Olímpics, suporta el pas de 28.000 vehicles diaris.

Mentre duren les obres de la C-66, l’Ajuntament ha anunciat que les obres del carrer de la Llibertat ja estan acabades i aquest mateix dimecres ja s’ha obert al trànsit. L’alcalde ha remarcat que és una manera de «descongestionar» el trànsit que hi pot haver en el municipi per les obres de la C-66.