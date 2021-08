Vaig vacunar-me amb la primera dosi de Pfizer -sense penjar la foto a les xarxes socials, però amb tota la il·lusió del món- el dilluns 26 de juny a Girona, just quan corresponia a la meva franja d’edat. Pocs dies després, però, el dissabte 3 de juliol -quan la vacuna encara no havia tingut temps de fer efecte- vaig contagiar-me de Covid. Maleïda variant Delta. Els símptomes (tos, mal de coll) van arribar ràpid, i després d’haver-ho confós inicialment amb un refredat, el dimarts 6 de juliol trucava al CAP i em citaven per fer un test d’antígens que va donar positiu. Doncs res, paciència. Tancar-se a casa, avisar els contactes estrets, confiar en passar-ho suau (com així va ser) i intentar que la quarentena passés el màxim de lleugera possible.

Durant el confinament em va arribar la cita per a la segona dosi de la vacuna, que em tocava el 19 de juliol. Poc després, un altre SMS em confirmava que m’anul·laven la cita a causa del positiu, i que ja es posarien de nou en contacte amb mi. Amb una consulta telefònica al CAP, em van confirmar que, «en principi», em posarien la segona dosi al cap de sis mesos.

El problema va arribar quan, a finals de juliol, vaig viatjar a Galícia de vacances, just quan la Xunta obligava bars i restaurants a reclamar un certificat de vacunació, test negatiu o certificat d’haver superat la malaltia per poder consumir als seus locals. Era obvi que m’havia quedat sense certificat de vacunació perquè no tenia la pauta completa, i així m’ho certificava la Meva Salut amb el següent missatge: «No es pot emetre el certificat de vacunació contra la Covid-19», tot especificant que només es pot obtenir amb la pauta completa d’alguna de les vacunes o si es tenen més de sis mesos d’un diagnòstic positiu i s’ha rebut una dosi de la vacuna. Però en el meu cas, al web s’indicava clarament que la pauta està a mig fer: 1/2 dosis.

Per tant, l’alternativa era descarregar el certificat d’haver superat la malaltia. Però, sorpresa: tampoc estava disponible. Segons les directrius europees, la diagnosi a través d’un test d’antígens no permet accedir al certificat, sinó que cal haver-se fet una PCR . El missatge era el següent: «Aquest certificat es pot expedir sempre que consti que heu passat la Covid-19 amb una prova diagnòstica PCR positiva al sistema de salut de Catalunya des de fa un mínim d’11 dies i un màxim de 180 dies. Per directriu europea, el test ràpid antigènic no té validesa per obtenir el Certificat Covid Digital UE». I afegia: «Caldrà esperar sis mesos des del diagnòstic positiu per rebre una dosi de vacuna i poder obtenir el Certificat de vacunació Covid».

Per tant, res. A viatjar amb un test pagat de la meva butxaca, i amb una data anterior a l’exigida (ja que hauria de ser de només fins a 72 hores abans). I aquí m’he quedat, en un «llimb» administratiu, almenys fins d’aquí a sis mesos. I com jo, moltes persones més, que ens haurem de pagar un test si volem viatjar o ens el demanen on sigui. Tot apunta que el certificat serà cada cop més necessari, i si no hi ha una solució, es poden generar molts problemes.