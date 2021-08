El descens de les temperatures -els termòmetres més generosos amb prou feines van passar dels vint graus de màxima a les comarques gironines amb puntes de 26 graus a Fornells de la Selva i Santa Coloma de Farners- i la pluja que a partir del migdia va afectar diferents punts de la província va deixar gairebé desertes les platges de la Costa Brava. Sense poder gaudir del sol, molts turistes i estiuejants es van desplaçar cap a les principals ciutats, com Girona o Figueres, o a poblacions de l’interior. Uns desplaçaments que, amb les pluges de després de l’hora de dinar, van provocar problemes de trànsit i retencions a carreteres com la C-31, de Palafrugell a Palamós o de Torroella de Montgrí cap a Figueres; com també la C-66 de Torrent a Palafrugell i la C-65 de Llambilles a Platja d’Aro.

Els xàfecs de la tarda no van perdonar ni platges ni interior, tot i que les nuvolades es van concentrar de forma molt destacada al Pirineu i Prepirineu gironí, deixant precipitacions de 55 litres a Platja d’Aro, 32 a Anglès, 31 a Cassà de la Selva o 25 a Olot. A la tarda, els Bombers van haver de fer una vintena de sortides, per inundacions de baixos i embornals embossats. Protecció Civil va tenir activat el pla d’alerta per inundacions durant tot el dia.

El mal temps va facilitar l’èxode turístic cap a les principals ciutats de la província -Girona i Figueres- on hi ha museus i monuments per visitar i romandre aixoplugats. A la capital alt-empordanesa l’accés per la comarcal C-260 va experimentar retencions pel volum de cotxes que volien entrar a la ciutat. I el Museu Dalí tenia cues molt llargues de turistes que volien entrar, i molts turistes van haver de fer cua per menjar als restaurants del centre. A Girona, el Barri Vell també es va omplir de gent. Fins i tot els aparcaments subterranis del centre de la ciutat van experimentar un volum d’entrada de vehicles per sobre del nivell habitual.

Municipis empordanesos com Peratallada, Monells, Pals, la Bisbal o Torroella també es van omplir de visitants, i la circulació per algunes de les carreteres que els comuniquen va ser força complicada al llarg de la jornada.

Per la jornada d’avui s’espera una clara millora del temps.