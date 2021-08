Protecció Civil demana prudència i vigilància pel repunt d’ofegaments en aigües interiors i xifres elevades en platges. A Girona ja han perdut la vida quatre persones a la platja, dos en piscines i una en un pantà. A tot Catalunya, 23 persones han mort en medis aquàtics. Davant d’aquesta situació, Protecció Civil reclama màxima prudència a l’hora de banyar-se.

A tot Catalunya hi ha hagut set morts en aigües interiors, quatre d’ells menors d’edat. A la demarcació de Girona hi ha hagut un cas. A Caldes de Malavella va perdre la vida el mes d’abril un jove de 19 anys que va perdre la vida al pantà de Can Llop. Els serveis d’emergència van intentar sense èxit reanimar-lo després que el seu cos fos recuperat a uns dos metres de fondària.

Pel que fa a les platges a la Costa Brava des del 15 de juny quan comença la temporada de bany, ja s’han hagut de lamentar quatre víctimes mortals, cosa que representa una quarta part de totes les de Catalunya (12). El cas més recent a Girona és el d’un home que va perdre la vida el dia 17 de juliol a la platja d’Empuriabrava.

L’home de 70 anys i de nacionalitat francesa es va trobar malament i va caure inconscient quan entrava a l’aigua. Immediatament el servei de socorrisme el va començar a reanimar fins a l’arribada del SEM, que va continuar amb les maniobres de reanimació, tot i que finalment van resultar infructuoses.

A Girona, l’any passat per aquestes mateixes dates ja havien mort cinc persones ofegades en platges de la Costa Brava, una més que enguany.

La cap del servei de gestió d’Emergències de la Generalitat, Montse Font, en declaracions a l’ACN ahir va fer una crida a la prudència i va aconsellar banyar-se preferentment en zones vigilades. A més, va demanar a la gent gran que no es banyi si es troba malament, ja que les víctimes acostumen a ser homes d’uns 70 anys amb patologies prèvies.

Font també va explicar que tot i que les xifres d’ofegaments a les platges mantenen els valors de l’any passat, són marcadors «força elevats». Tampoc hi ha canvis respecte al perfil dels ofegats, que acostumen a ser homes grans que es cansen a l’aigua o que es troben malament i no poden sortir-ne. Per això, Font va recordar que és preferible que vagin acompanyats i, sobretot, que no es banyin si tenen malestar.

Ofegats en piscines

Pel que fa als ofegaments mortals en piscines, des del 15 de juny han mort dues persones. Tot i que des de Protecció Civil se’n comptabilitza un a Llançà només: un home de 77 anys que va morir en caure en una piscina.

Mentre que Diari de Girona compta amb un altre cas, la d’un nen de quatre que ja va morir a l’hospital després d’estar ingressat al Trueta feia quatre dies. La criatura va estar a punt d’ofegar-se en una piscina d’un hotel de Lloret de Mar i el van rescatar de l’aigua a temps. Però malgrat això, va acabar morint a l’hospital dies després. A tot Catalunya, segons les dades de Protecció Civil recollides per l’ACN són quatre persones mortes en piscines. A això cal sumar que fins aquest dimecres hi ha hagut sis ofegaments no mortals amb ferits greus o menys greus, tres amb menors d’edat. En aquest sentit, Font apunta que des del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han fet 101 actuacions, un 25% més que l’any passat.

Davant d’aquesta situació, la cap del servei de gestió d’Emergències va fer una crida a extremar la prudència i la vigilància. I va insistir en la necessitat de vigilar els menors, tenir molta cura a les piscines privades on no hi ha vigilància i on cal tenir elements de tancament.