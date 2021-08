Adolescents de 12 a 15 anys d’arreu de les comarques gironines, i alguns de la resta de Catalunya -tenint en compte que estiuegen aquí- van acudir ahir a una de les cites més esperades dels darrers mesos: l’inici de la vacunació contra la covid-19. Les famílies que acompanyaven els joves encara es mostraven sorpreses pel fet que, tot just el dia abans, Pere Aragonès anunciava que ja s’obria la convocatòria per a aquesta franja d’edat i, l’endemà (ahir) ja tenien la primera dosi del vaccí de Pfizer injectat.

D’aquesta manera, i malgrat la pluja intensa de gairebé tot el dia, centenars d’adolescents van iniciar la pauta de vacunació. En total, ahir hi havia unes 2.600 cites programades i, la majoria, corresponien als joves d’aquesta franja. Cal tenir present, que també es van obrir altres punts arreu de Catalunya i, en total, estan citats 300.000 joves, que rebran la vacuna de Pfizer i Moderna, les dues que han estat avalades per l’Agència Europea del Medicament per aquesta franja d’edat.

Una de les primeres a vacunar-se a la tarda va ser Nora Delgado, cassanenca de dotze anys, que va admetre tenir dos sentiments contradictoris. «Per una banda, em feia por vacunar-me per si tenia alguna reacció, però també en tenia moltes ganes».

Oriol Aguilar, gironí de tretze anys, també va rebre el vaccí després d’haver demanat hora al mateix dia. «Ens hem de vacunar per no contagiar-nos, és l’única solució perquè tot això s’acabi», va afirmar. També va afegir que, al llarg del curs, ha tingut companys contagiats, tant a l’escola com a l’equip de futbol on juga.

Lucía Fernández, de quinze anys i també de Girona, va admetre haver tingut «una mica de mal» en el moment de la punció i també va fer una crida a tots els joves de la seva edat a vacunar-se «perquè el contagi es controli millor».

Finalment, Marc Mastrolia, també gironí i de catorze anys, va admetre que tenia «molt clar» que quan es pogués, es vacunaria. «Només faltàvem la meva germana petita i jo de tota la família, tenia ganes de treure-m’ho de sobre», va explicar. Un dels motius que l’ha fet decidir és perquè aquest any ha estat confinat més d’una vegada, juntament amb el seu grup de l’escola Vedruna. «La primera vegada ja t’està bé, però al final tant de temps lliure t’acaba angoixant».

Entre els nois que es vacunaven encara hi havia joves de més edat, que encara no havien tingut l’oportunitat de vacunar-se, com Iker Pachón, de dinou anys. «He estat treballant i no havia tingut temps de vacunar-me abans. Reconec que els joves hem originat molts casos, tinc amics que van anar a Menorca de viatge de final de curs i han estat confinats. Cal prendre més consciència».

«Ens ha sorprès l’actitud»

Marta Coll, directora del punt de vacunació, va admetre estar sorpresa per la «bona afluència» i també per l’actitud positiva dels joves. «En general han reaccionat molt bé a la vacuna, fins i tot millor que els joves de 16 a 19 anys i la població més adulta, que mostraven més aprensió». També va explicar que els possibles efectes secundaris són els mateixos que els que tenen els adults i va afegir que les cites d’avui ja estan plenes.