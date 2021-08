Aquest cap de setmana i el cap de setmana vinent, Ripoll acollirà el Mercadal del Comte Guifré. L’any passat, a causa de les mesures de la prevenció de la covid-19 no es va poder celebrar, però enguany des de l’Ajuntament s’ha volgut recuperar amb un format diferent i adaptat a la situació actual. En aquest sentit, hi haurà menys parades per evitar les aglomeracions dels visitants i en les activitats i espectacles hi haurà més espai pel públic. A més, es desenvoluparà en dos caps de setmana amb parades i espectacles diferents.

El que sí que es mantindrà com altres anys serà la zona de mercat al centre de la vila, la decoració específica, els espectacles de música i dansa, així com el ja tradicional faquir, el campament medieval, els jocs gegants, l’escola de cavallers, entre d’altres. El Mercadal del Comte Guifré és una celebració que se celebra cada any a Ripoll i que engloba tant l’atractiu turístic com el cultural i es dirigeix a un públic de fora i també als ripollesos. Amb aquest esdeveniment es festeja el naixement de Catalunya i s’endinsa en la vida del seu fundador, Guifré el Pilós, combinant el rigor històric amb la diversió dels espectacles, concerts, campaments i activitats per tota la família.