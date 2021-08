La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, va afirmar que «el Govern treballa per posar a disposició dels territoris la recerca que es fa a Catalunya per prevenir els incendis forestals». Ahir va fer una visita a les zones afectades pels focs a l’Alt Empordà que la passada setmana van cremar més de 500 hectàrees. La consellera va explicar que «la recerca que es fa a Catalunya pot contribuir a la prevenció i a una millor extinció dels incendis forestals, així com a la posterior recuperació de les zones afectades» i va posar exemples com l’elaboració de mapes de perills d’incendi i de plans de protecció forestal, els models de predicció de comportament d’incendis, o les investigacions que es realitzen per determinar la gestió de les zones cremades. «És important establir el vincle entre la recerca que s’està realitzant i les polítiques públiques de prevenció d’incendis i de preservació de la biodiversitat, i per fer-ho cal millorar en la transferència del coneixement», va subratllar Geis.