El Consell d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIC) i els col·legis oficials de les quatre demarcacions –COIB (Barcelona), COIGI (Girona), COILL (Lleida) i CODITA (Tarragona)–, juntament amb una quinzena d’associacions científiques de l’àmbit infermer, s’han mostrat contraris al fet que els auxiliars d’infermeria vacunin. En un comunicat conjunt, manifesten el desacord amb la nota informativa del Departament de Salut de dilluns que anunciava que s’habilitaria el personal tècnic de cures auxiliars d’infermeria per administrar dosis del vaccí contra la covid-19. Els representants del col·lectiu han demanat a la conselleria que «deixi sense efecte» la proposta, que «contradiu i vulnera el marc legal i professional que regeix la professió».

El Consell i la resta d’organitzacions han amenaçat amb «dur a terme les accions legals oportunes per impedir» que la decisió prosperi. Per defensar la seva posició, expliquen que l’activitat de vacunar correspon per formació a les infermeres degudament formades i capacitades d’acord amb el seu currículum acadèmic i l’àmbit competencial propi.

A més, els diferents òrgans col·legiats i associacions recorden que la regulació de l’exercici professional s’ha de fer des de les corporacions professionals, tal com s’estableix en l’article 36 de la Constitució Espanyola. A més, assenyalen que aquestes decisions no poden ser causa de cap confrontament entre professionals, «en un moment en què és imprescindible el treball en equip per mitigar els efectes de la pandèmia».

Algunes de les associacions que han donat suport a la demanda del Consell són l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar i l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica entre altres entitats.