Les comarques de Girona són un dels punts d’Espanya on s’aconsegueixen intervenir més productes falsificats, sobretot peces de roba. La policia lluita contra aquestes pràctiques i una mostra d’això és que només durant l’any passat es van intervenir 38.030 objectes copiats i que imiten els de grans marques. Això converteix aquesta província amb la vuitena amb més productes confiscats durant el 2020.

Les actuacions dels cossos policials desplegats a Girona se centren bàsicament a escapçar la venda d’aquests productes en establiments de la Jonquera i de poblacions de la Costa Brava. Però també, n’intervenen a venedors ambulants que fan «top manta» i que per exemple a l’estiu es concentren al passeig de Roses.

Per tipologia de productes, els del sector del tèxtil (27.926) són els més intervinguts. Polos, samarretes i xandalls són dels objectes més falsificats, ja que imiten els de marques esportives de renom i que causen pèrdues milionàries a les marques. També passa amb les sabates, sobretot les esportives i que representen el segon tipus de producte més requisat (5.253). La marroquineria i els complements també són dels objectes que més es veuen exposats en establiments que venen còpies: bosses de mà, moneders, cinturons, són alguns dels més buscats pels compradors tot i ser imitacions. L’any passat van representar el tercer grup d’objectes més requisat per la policia, amb un total de 3.572.

Les operacions contra les falsificacions que afecten la propietat industrial de marques de renom majoritàriament sorgeixen perquè les firmes que veuen perjudicada la seva imatge denuncien els fets a la policia. De fet, en els dispositius policials normalment a banda d’agents, també hi ha perits de les marques que certifiquen que són còpies dels seus productes.

25 operacions

Durant l’any passat es van realitzar 25 operacions contra les falsificacions i es van comissar més de 38.000 objectes. Aquestes intervencions van acabar amb 25 detinguts i/o investigats. Per localitzar aquests objectes normalment els policies escorcollen les botigues però també en localitzen en magatzems, domicilis, entre d’altres.

Dels més de 38.000 productes intervinguts el 2020, més de 33.000 es van trobar a les botigues. Les peces no només solen estar exposades a la venda sinó que els establiments solen comptar amb espais que funcionen de magatzem i allà, també troben còpies. En segon espai on en van trobar més són domicilis, amb 3.800.

Llista negra mundial

Cal recordar que Espanya es troba a la llista negra mundial de les falsificacions de marques i, ara fa tres d’anys se la va col·locar al punt de mira. A més, es va marcar amb una «X» les comarques de Girona per primer cop a la història. En concret, la zona del mercat dels Límits de la Jonquera on encara s’hi venen moltes falsificacions i de fet s’hi han fet les últimes actuacions. La més recent ara fa 15 dies i que ja havia començat el 2019 per part de la Guàrdia Civil.

La lluita constant dels diversos cossos policials està donant els seus fruits. Girona s’ha convertit en la vuitena província amb més comissos, però per davant hi té d’altres indrets d’Espanya amb un elevat nombre d’objectes confiscats. Per exemple, a la Rioja durant l’any passat es van requisar prop de mig milió de productes copiats o Barcelona, més de 206.000.

A tot l’Estat, els cossos policials van intervenir durant el 2020 1.536.228 productes falsificats, que al mercat haurien arribat a un valor de més de 71 milions d’euros. També van dur a terme 792 operacions que van culminar en la detenció o investigació de 710 persones per delictes contra els drets de propietat industrial. El sector tèxtil va concentrar el 23,1% de les falsificacions i la Rioja, Catalunya i Andalusia van ser les comunitats autònomes on es van confiscar més productes.

Operació als Límits: tres anys d’actuacions i 90.000 objectes valorats en 24 milions

La Jonquera ha estat objecte durant prop de tres anys d’una operació policial contra les falsificacions liderada per la Guàrdia Civil. Fa dues setmanes va posar el seu punt i final amb un fort desplegament al barri dels Límits i es van comissar milers d’objectes, es van fer vuit detencions i 33 persones més van acabar com a investigades. L’operació Frontcopy, amb cooperació policial internacional, va començar a finals del 2019 i ha acabat amb més de 90.000 objectes falsificats comissats per valor de més de 24 milions d’euros. Aquesta operació en la qual també va participar Vigilància Duanera es va aconseguir escapçar una organització criminal dedicada a les falsificacions. Un aspecte rellevant per la policia és que és una de les primeres operacions contra la falsificació de marques en la qual un jutge va autoritzar el registre domiciliari d’implicats en una estructura delictiva d’aquest tipus.