Les campanes de l'església de Santa Maria dels Turers de Banyoles tornen a tocar durant la nit i ho fan "amb la mateixa intensitat" que abans. El bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha subratllat que el seu "desig" és que es mantingui així i que no es tornin a silenciar però situa com a prioritat establir "acords" per evitar "anar als jutjats".

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha exposat que ha mediat en el conflicte generat arran de la queixa del propietari d'uns apartaments turístics sempre amb l'objectiu de recuperar el toc de les campanes. A més, ha refermat el compromís de, si cal, declarar el repic Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) per "protegir-lo".

Els veïns de Banyoles han tornat a sentir aquesta nit el toc de les campanes de l'església de Santa Maria dels Turers de Banyoles. El repic va emmudir arran de les queixes de l'amo d'uns pisos turístics. El propietari va dir al rector que el toc de les campanes impedia que els seus clients descansessin i, davant d'això, el mossèn va optar per silenciar-les. La decisió va generar rebuig de part dels veïns que van aixecar la veu i es van mobilitzar convocant cassolades. El conflicte va arribar també a l'ajuntament i l'alcalde ha mitjançat per intentar trobar una solució.

El bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha subratllat que des d'aquesta nit "les campanes tornen a tocar": "El meu desig, com podreu suposar, és que toquin, com ha estat sempre". Tot i això, situa com a objectiu arribar a "acords" per evitar "anar als jutjats". De fet, no seria el primer cop que el toc d'unes campanes arriba a judici, a les comarques gironines hi ha el precedent de Sant Mori i la Catedral de Girona, aquí també arran d'un allotjament turístic.

El bisbe ha destacat que hi ha "dues normatives que no sempre s'harmonitzen". D'una banda, la protecció del toc de campanes com a bé cultural i, de l'altra, les limitacions de decibels per garantir els descansos dels veïns: "Les vegades que ens han portat a judici, els jutges han considerat que les campanes havien de callar". Per això, Francesc Pardo obre la porta a arribar a consensos que evitin arribar als tribunals.

El bisbe ha arribat que en el cas de la Catedral de Girona es va acordar rebaixar el volum del toc de les campanes. Sobre si aquesta opció es planteja per a Banyoles, Francesc Pardo sosté que dependrà de "si el promotor de la queixa vol tirar endavant i anar al jutjat" i si realment les campanes superen els decibels permesos.

En un comunicat difós ahir a la nit, l'Associació de Veïns de la Placeta del Teatre de Banyoles criticava la gestió que ha fet l'Ajuntament amb la recuperació del toc de campanes de l'església de Santa Maria dels Turers durant la nit. Segons l'entitat, el consistori ha tardat "quinze dies" a respondre la sol·licitud d'informació i asseguren que l'equip de govern local "en cap moment" ha volgut escoltar "la veu de la ciutadania".

L'alcalde ha sortit al pas de les crítiques i ha defensat que es va posar al capdavant de la mediació, també a petició del ple, i que el seu objectiu sempre ha estat que les campanes tornessin a tocar: "Evidentment, si estic mediant, el que no puc fer és sortir tocant cassoles, però si algú diu que jo no estic d'acord amb el toc de les campanes menteix".

Miquel Noguer considera legítimes les queixes o la recollida de signatures però remarca que la prioritat de l'equip de govern és donar suport al Bisbat o al mossèn de l'església si el cas s'acaba judicialitzant i protegir més el toc de les campanes declarant-lo BCIL.

La futura biblioteca

L'Ajuntament de Banyoles ha signat aquest matí un acord amb el Bisbat de Girona i l'associació Canaan per a la cessió anticipadament de la finca de 915 metres quadrats on s'hi construirà la futura biblioteca, als terrenys de gairebé 5.000 metres quadrats de l'església i el convent de l'edifici de La Providència. En aquesta parcel·la també s'hi construiran pisos.

La cessió de la propietat de la finca es fa anticipadament perquè el consistori pugui desenvolupar el projecte de la futura nova seu de la Biblioteca de Banyoles mentre es redacta el Pla de Millora Urbana de l'entorn. El projecte, que es començarà a desenvolupar a partir d'un concurs d'idees, preveu la reubicació i ampliació de l'actual biblioteca de Banyoles, situada a la Vila Olímpica i traslladar-la a aquest nou espai.

L'espai de La Providència ocupa una parcel·la d'uns 5.000 metres quadrats. L'actual Pla d'Ordenació Urbana Municipal preveu que el sostre edificable de l'espai sigui d'uns 6.000 metres quadrats, 3.300 metres quadrats menys dels que preveia l'anterior Pla General.

A banda dels 915 metres que se cedeixen a l’Ajuntament, la resta de la parcel·la es destinarà a habitatges, un 30% dels quals seran de protecció oficial, amb aparcament soterrat i una plaça. La construcció d'aquests nous habitatges suposarà el canvi d'ubicació de Càritas Banyoles que, una vegada acabades les obres, tindrà un nou local en aquest espai i també un habitatge. L'ajuntament disposarà també d'una habitatge en aquest espai.

L'associació Canaan que fins ara ocupava parcialment l'espai, renuncia al comodat que hi té. Una vegada construïts els nous habitatges, disposarà de tres pisos i un local al nou edifici.

L'alcalde ha destacat que amb aquest acord posen les bases per reconvertir un espai "degradat i decadent" del centre de la ciutat en un espai "nou i obert".